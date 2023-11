Mariana Fernández: La visión de la 4T debe prevalecer en la transformación de Guadalajara

Acompañada de militantes, simpatizantes, liderazgos del partido Morena y de compañeras y compañeros con quienes ha recorrido las calles del municipio, la regidora Mariana Fernández anunció su inscripción como precandidata a la alcaldía de Guadalajara.

"Yo, como todas las tapatías y todos los tapatíos, trabajo día a día para construir la transformación de Guadalajara", señaló. "Lo digo con toda franqueza: no estoy sentada esperando que alguien me dé su permiso para soñar mi ciudad. Porque yo sí he recorrido todas sus calles, recogiendo los reclamos, las inquietudes y las propuestas de quienes la habitan, la sufren y la gozan a diario".

Mariana Fernández añadió que conoce los problemas que enfrenta, los desafíos y las oportunidades que se tienen para convertirla en la mejor ciudad del país.

"Exigimos recuperar la seguridad con la que salíamos de nuestras casas, sin preocupación, sin miedo, con la certeza de que volveríamos y de que nadie nos iba a robar, a violentar o a desaparecer".

Criticó que el Ayuntamiento de Guadalajara ha sido el peldaño para escalar a nuevas posiciones políticas, "un espacio para la simulación, el engaño y la autopromoción política".

En su discurso, subrayó que Guadalajara necesita una transformación que las personas están esperando desde hace muchísimos años. "Hoy solo hay una opción política que piensa en la gente, que trabaja de la mano con las personas, que lo ha hecho desde su fundación y que no olvida su vocación: esa es Morena".

Reconoció el trabajo de las y los militantes morenistas: "Hay mucha gente en este partido que está trabajando todos los días a favor de un proyecto de ciudad que es mucho más importante que cualquier perfil o persona. Es una militancia leal y comprometida, que debe ser escuchada y representada por quienes hemos demostrado que vemos en estos colores y en estos ideales la oportunidad de servir y no, como otros, nada más una vía para llegar al poder".

Destacó que es importante darle la bienvenida a quienes se suman a este proyecto, porque su contribución será importante. "Aquí cabemos todas y todos quienes nos preocupamos por construir y por dar resultados. Por eso es importante, antes de pedir el respaldo, entregar lo mejor de sí mismos; demostrando capacidad, honestidad y entrega. No, no se trata solamente de levantar la mano, lo que se necesita es determinación y trabajo. La Cuarta Transformación es muy morena y esa visión debe prevalecer".

Explicó que estas reflexiones la llevaron a tomar una decisión importante: "Voy a luchar, junto con miles de tapatías y de tapatíos, junto con morenistas de todas las corrientes y de todas las plataformas, para hacer realidad una ciudad de esperanza, de justicia y de paz. Este es el tiempo de las mujeres. Guadalajara está lista para que una de nosotras gobierne. Y yo estoy lista para encabezar un proyecto municipal que se centre en las necesidades de las personas. Estoy lista para encabezar la transformación de nuestra ciudad".

La morenista recordó su trayectoria política: A los 21 años fue elegida por primera vez diputada. Encabezó el Instituto Jalisciense de las Mujeres, luchó sin tregua contra la violencia de género atendiendo a 36 mil mujeres.

"Aprendí mucho de la derrota en 2015, cuando busqué ser diputada federal. Regresé con más fuerza en 2018 al Congreso del Estado, donde demostré valentía, enfrentando a los gobiernos de MC (Movimiento Ciudadano), peleando para que no endeudaran al estado, para que no lastimaran nuestros bolsillos con nuevos impuestos".

Subrayó el trabajo realizado como regidora de Guadalajara: "En el Ayuntamiento, cada lunes informamos la enorme corrupción que prevalece en nuestro municipio y todos los negocios para los amigos de los gobernantes".

Añadió que siempre ha trabajado con tres principios fundamentales: la sinceridad, para no mentir; la honradez, para no robar; la lealtad, para no traicionar.

Para finalizar, expresó que buscamos que la Cuarta Transformación llegue a Guadalajara. "Sé que con la sensibilidad y el cariño de la doctora Claudia Sheinbaum, de mi amiga Claudia Delgadillo y de toda esta gente que cree en nosotras, la Transformación se va a consolidar. "Muchos se preguntarán porque me presento yo sola. Lo hago porque mi trabajo y mi trayectoria hablan por mí. No necesito que un gobernante en turno me diga si puedo aspirar o no a transformar mi ciudad; pero sé que cuento con el aprecio, el respeto y el cariño de las personas con quienes he trabajado y comparto lucha e ideales. Y yo tengo una cosa muy clara: Mi objetivo no es ser la primera mujer que gobierne en Guadalajara. A lo que yo aspiro es a ser la persona que mejor ha gobernado este municipio".

