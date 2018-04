Margarita Zavala se solidariza con familiares de estudiantes de cine

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, se solidarizó con los padres y amigos de los estudiantes de cine que fueron asesinados en Jalisco.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, la ex primera dama dijo que no se puede hablar de un futuro para nuestro país si no se puede garantizar seguridad para los jóvenes.

Toda mi solidaridad con los padres, familiares y amigos de los estudiantes asesinados en Jalisco. No se puede hablar de un futuro de paz si no podemos garantizar la seguridad de los jóvenes. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 24 de abril de 2018

La tarde de este lunes se dio a conocer que a partir de los indicios recabados tras catear 15 fincas y de las declaraciones de dos personas detenidas, la Fiscalia de Jalisco infirió que los tres estudiantes de cine desaparecidos el pasado 19 de marzo en Tonalá están muertos, y que sus cuerpos fueron disueltos en ácido.

Liz Torres, jefa de investigación de la Fiscalía, reconoció que no hay pruebas genéricas que puedan corroborar que los cuerpos de los tres estudiantes fueron disueltos en ácido en la casa cateada el miércoles y jueves pasado en la colonia Prados de Coyula, en Tonalá, pero insistió en que los indicios recabados en la investigación los hacen inferir eso.

