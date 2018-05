Marchan madres por sus desaparecidos

Ordenadas detrás de dos grandes mantas con la leyenda "marcha silenciosa", partieron desde la Plaza de la República las madres que encabezaban la manifestación por sus hijos desaparecidos, vestidas de blanco y con las imágenes de sus hijos en mano.



Raúl, Erika, Jorge, Fernanda, Roberto, Gerardo, eran algunos de los nombres que daban sentido a esta marcha, porque ellos no están aquí, porque no acompañarán a sus madres este próximo 10 de mayo.

Por ellos es que se reunieron más de dos mil 500 personas (según cifras de Protección Civil y Bomberos Guadalajara) entre familiares, estudiantes y sociedad en general, para acompañar a esas mujeres que "no tendrán motivo para festejar el próximo día de las madres".



Caminaron en silencio por la avenida Chapultepec. A unas cuadras de su arranque, se sumó Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación Café Tacvba, quien encendió un ramillete de salvia a manera de ritual con el que perfumaba el caminar de la manifestación mientras el ruido de la sonaja que llevaba en la otra mano le daba ritmo a su paso.



En el cruce de la avenida Vallarta otro contingente las esperaba con las manos empuñadas hacia el cielo, eran cerca de 150 estudiantes pertenecientes a la Asamblea de estudiantes en paro por nuestrxs desaparecidxs, conformada por alumnos del Centro Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), quienes se sumaron también a la protesta.



Rubén Abarrán envía un mensaje a las madres y a la sociedad https://t.co/DiuKf233Cn — Rubi Bobadilla Info (@RubiBobadilla) 5. Mai 2018

Al llegar a la Glorieta de los Niños Héroes, recientemente nombrada como la Glorieta de las y los desaparecidos, las esperaba una valla humana que gritaba una y otra vez "no están solas"; sobre las mejillas de algunas de las madres rodaron las lágrimas que no pudieron ocultar detrás de sus lentes.



"Este es un día que ya no existe, porque sin un hijo no hay nada de festejo, ni para una madre ni para sus hermanos, una madre no puede vivir ya si le falta un hijo", dijo entre sollozos María Ofelia Mora, madre de Raúl Mora, desaparecido el pasado septiembre, cuando varios sujetos lo privaron de la libertad mientras conducía en una carretera entre los límites de Aguascalientes y Jalisco.

"Ese ha sido motivo para que las autoridades de los dos estados se echen la bolita, nadie nos da respuesta, la Fiscalía del Estado solo nos dice que son muchos (los desaparecidos) y ellos tienen poco personal", agregó Enrique Valle, hermano de Raúl.



Una vez en la Glorieta las madres agradecieron a los asistentes por solidarizarse con ellas en esta marcha y reiteraron que nunca antes se habían sentido tan acompañadas. En el punto Rubén Albarrán cantó para ellas en lo que llamó como "un cálido abrazo para su dolor", porque para él, ese dolor es una medicina que servirá a la sociedad para apaciguar las violencias que se viven en la Entidad.

JA