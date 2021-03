Diversas colectivas feministas se manifestaron este miércoles en Guadalajara para solidarizarse por Victoria, la mujer de 36 años originaria de El Salvador que fue asesinada el pasado 27 de marzo por policías en Tulum, Quintana Roo.

Comenzaron a reunirse alrededor de las 12 del mediodía en el parque Revolución, también conocido como el Parque Juárez, donde realizaron diversas pintas en el suelo, y partieron hacia las 13:30 horas por la calle Pedro Moreno hacia Donato Guerra.

Luego de esto se incorporaron a la avenida Juárez entre consignas como “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Mujer escucha, también esta es tu lucha” y “No son muertas, son asesinadas”, llevando en manos diversos carteles que exigían justicia por Victoria.

Durante su trayecto algunas de las asistentes a la protesta quebraron los cristales de parabuses y estaciones de MiBici, así como de al menos tres tiendas departamentales ubicadas en el cruce de Paseo Alcalde y la avenida Juárez; al menos una joven resultó herida por los cristales y tres más se desvanecieron, al parecer, por insolación, pero todas desistieron de ser apoyadas por personal médico y de Protección Civil.

Las manifestantes fueron recibidas por un Palacio de Gobierno rodeado de vallas y policías mujeres pertenecientes a la Policía de Guadalajara, Zapopan y de la Policía Vial, sin embargo las feministas se encargaron de hacer más pintas en el suelo con frases como “Nos falta Victoria”, “Fue feminicidio” y otras tantas en contra de las corporaciones policiales.

Dentro de su posicionamiento las asistentes recriminaron los actos policiales que han violentado los derechos humanos de las víctimas, recordando, por ejemplo, las desapariciones forzadas cometidas el 4 y 5 de junio pasados durante las protestas llevadas a cabo por el homicidio de Giovanni en manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Protestamos contra las injusticias que los cuerpos policíacos"

“Las corporaciones policíacas en este estado opresor no tienen como premisa la justicia ni los derechos humanos, estos quedan sujetos a lo que tenemos en la cartera o nuestra condición biológica que intensifica el acoso callejero. Protestamos contra las injusticias que los cuerpos policíacos de todos los niveles han ejercido con total impunidad contra los grupos más vulnerables. Protestamos contra el abuso, la tortura, las violaciones y las desapariciones forzadas ejercidas por la policía, contra toda forma de represión y censura”, dijo una de las oradoras frente al Palacio de Gobierno.

Hacia las 15:30 horas las asistentes comenzaron a disiparse, no sin antes recordar que lo hicieran acompañadas en grupos para su seguridad y que, en caso se sentirse inseguras, lo compartieran con sus redes de confianza.

De acuerdo con la plataforma InfoDH del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, en los últimos 10 años se han presentado 920 quejas por tortura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y que entre 2006 y 2020 se presentaron un total de mil 321 quejas, de las cuales solo el 3% del total, culminaron en una recomendación.

NR