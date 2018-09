Mañana se regularizarán pagos a maestros: Ayón

Los pagos de quincenas atrasadas a docentes de escuelas federalizadas en Jalisco podrían regularizarse a partir de este miércoles, informó el secretario de Educación, Francisco Ayón López, quien aclaró que sólo quedarían “casos aislados” por resolver.

“Es un tema que en mi opinión estará resuelto el día de mañana. Ayer estuve en la Ciudad de México con la oficial mayor, (tuvo) muy buena disposición y estuve con la gente del Servicio Profesional Docente, allá está la coordinadora general. El día de hoy sacamos dos nóminas extraordinarias y creo que hoy podremos sacar otra más y mañana dos, y con eso prácticamente estaría la situación de la solución”.

Sin embargo, aclaró que sería hasta este viernes cuando se lograría una cobertura de alrededor del 99 por ciento, para dar respuesta a las inconformidades de los maestros de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes el lunes pasado realizaron un paro de labores en más de seis mil escuelas federalizadas en Jalisco, ante la falta del pago que, en algunos casos, era de hasta ocho meses. Hasta la semana pasada se tenían mil 300 casos por resolver.

El titular de la SEJ reiteró que la mayoría de los retrasos de pagos obedecieron a que el Servicio Profesional Docente no reportó ni a la SEJ ni al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) sobre los maestros que, tras una segunda evaluación, fueron ratificados para obtener una plaza definitiva, “muchos de los casos que tenemos hoy aquí, tienen que ver con la comunicación de la asignación de docentes de mayo”.

Por ello se tomó la decisión de no generar soluciones provisionales de pago. “Yo podía decir: ‘todavía no arreglo el caso de (algún maestro), pero le pago con un código provisional y ahí me la voy llevando’. Todos los casos que se han solucionado tienen que ver con el código concreto de base definitiva. Ellos ya no tendrían que tener ningún problema”.

LS