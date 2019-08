Magistrado niega enriquecimiento ilícito, pero oculta patrimonio

El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González, rechazó que su patrimonio actual no corresponda a sus ingresos y sostuvo que es resultado de 34 años de trabajo en el servicio público.

El juzgador dijo que se ha exagerado sobre el monto de su patrimonio, pero prefirió no precisar y aclarar a cuánto asciende y sostuvo que en otro momento haría pública su declaración patrimonial, esto luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda inició una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y congeló sus cuentas bancarias.

"No sé cuánto tengo, pero es un patrimonio legal y si quieren en otra ocasión hablamos de mis bienes"

"Me traigo las declaraciones, las facturas, las escrituras; está declarado todo. He ganado suficiente para tener lo que tengo. Siempre he sido una persona austera, nunca he traído un carro de mucho valor, siempre me traslado en vehículos sencillos. He comprado donde vivía antes, mi casa, lo de la notaría, en la barranca un lote, pero hasta ahí ", comentó.

El magistrado explicó que se enteró de la investigación en su contra por los medios de comunicación, por lo que no ha sido notificado ni se le ha concedido derecho de audiencia.

También confirmó que presentó amparos contra el congelamiento de su cuenta de nómina, la de su esposa y la de su hijo, además presentó un oficio dirigido a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para ponerse a disposición para cualquier aclaración. El magistrado refirió que la última quincena la cobró en cheque para "librar" el congelamiento de cuenta.

"Hago un llamado a las autoridades para que, si es verdad que existe una o varias investigaciones, se sigan de la forma que establecen los protocolos legales y ahí aclaro todos y cada uno de mis bienes. No es correcto ni legal que se lleven acciones a escondidas y me persigan a mí y a mi familia".

Añadió que la campaña de desprestigio que hay en su contra atenta contra todo el Poder Judicial y aseveró que no se retirará y seguirá en el cargo. Su ausencia en las últimas dos sesiones de pleno del STJ se debió a que estaba desahogando actividades de su sala.

Rodríguez González ha buscado audiencia con el gobernador Enrique Alfaro, sin que hasta el momento hayan tenido acercamiento.

Asimismo denunció que personal de la Fiscalía estatal ha rondado su domicilio sin razón alguna.

Aunque cumplió con 17 años en el cargo de magistrado, Celso Rodríguez González permanece en el cargo gracias a una suspensión derivada del juicio de amparo, que promovió en 2017, en el que argumentó no haber sido ratificado en su segundo periodo conforme a la ley.

GC