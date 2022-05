Maestros “celebran” su día con rezagos

Karen Hernández es docente desde hace 15 años. “Concursé a nivel federal para obtener una plaza definitiva y quedé en primer lugar. Ingresé a impartir clases y cursos de actualización, comisiones académicas y, por mi propia cuenta, participo en proyectos de investigación y actividades que no sólo mejoran la educación de mis estudiantes sino que aumentan los recursos que se le otorgan a mi plantel. Pese a ello, cada semestre me otorgan contratos temporales y me tardan los pagos cerca de un año. Y no cuento con seguridad social, antigüedad ni otros derechos laborales”.

Así “festejará” Karen este domingo el Día del Maestro, pero no es un caso aislado.

Fernanda Morales también celebrará su día en el preescolar donde trabaja, pero critica los rezagos. “No hemos tenido un aumento de sueldo significativo, el incremento que se aplicó es el que se hace cada año, pero es mínimo. Los sueldos son muy bajos. Siguen los procesos de promoción, aunque nuestro aumento no está sujeto sólo a eso”.

Una de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña fue eliminar las evaluaciones que castigaban a los docentes y se crearon las unidades del sistema para la carrera de los maestros. Con ello, se implementó la promoción horizontal y vertical para concursar para tener un mejor salario en el mismo puesto o para ascender de responsabilidades.

Pero a decir de Fernanda, ambos procesos son difíciles, ponen trabas en la recepción de documentos y le dan más valor a la antigüedad, “entonces los que tenemos poco tiempo de servicio prácticamente quedamos fuera de estos procesos. A pesar de hacer buenos exámenes, nunca alcanzamos un buen puntaje por la antigüedad”.

En Jalisco hay 127 mil docentes. Según el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo federal, en promedio un maestro de educación básica gana 10 mil pesos brutos.

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores, resaltó que ya se cuenta con un borrador de la reforma educativa impulsada en la presente administración, pero se ha concentrado en ser una vía administrativa y laboral, por lo que no ha tocado los contenidos curriculares.

La profesora remarca que trabaja entre muchas carencias. EL INFORMADOR/Y. Mora

Jesica pide mejorar las escuelas rurales

Jesica López festeja el Día del Maestro viajando hasta dos horas de ida y dos de vuelta desde su casa en Loma Dorada, Tonalá, al preescolar donde imparte clases desde hace cuatro años, ubicado en la comunidad de Agua Caliente, Poncitlán.

Además del tiempo de viaje, su escuela presenta muchas carencias; desde personal hasta infraestructura. “Hay falta de atención a las comunidades marginadas. En la comunidad donde laboro no hay la atención necesaria en cuanto a educación y los llamados a la Secretaría de Educación no son atendidos. En donde yo estoy hay un salón incluso a punto de derrumbarse”, dijo. Estas escuelas, a diferencia de las que hay en las zonas urbanas, no tienen atención o capacitación para docentes. “Nos hace falta capacitación, más ahora que están integrando a niños con capacidades diferentes. Tampoco tenemos la plantilla completa, faltan maestros, intendentes y directores. Tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas y rellenar los huequitos para que todo salga adelante”, explicó.

Además de los rezagos, añadió que trabajó sin sueldo durante tres años por errores en el sistema, lo que hizo que tuviera que hacer trabajos extras, como tejidos, pues tenía que pagar los gastos de su casa y de su hija de ahora cinco años. Hasta octubre del 2021 comenzó a percibir su sueldo.

Graciela, quien labora en la comunidad de Cuyutlán, ubicada en la cabecera municipal de Mixtlán, Jalisco, coincidió en que las escuelas rurales son las que menos atención tienen. “Las capacitaciones que se nos ofrecen por parte del sistema educativo son muy pocas, por lo que tenemos que buscarlas por nuestra propia cuenta”, dijo.