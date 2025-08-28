Luis Villagrán abre el ‘MBA Summit + Networking 2025’ de la UdeG con charla sobre usos de la IA generativa

El empresario, Luis Villagrán, "Master en IA para la Dirección Empresarial" por la Esden Business School, inauguró el pasado sábado 26 de agosto el “MBA Summit + Networking 2025”, encuentro organizado por el MBAexecutive de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con la conferencia “#MasterTalk: IA generativa aplicada: Usos & Herramientas”, en la que compartió su experiencia sobre la implementación de la llamada “IAgen”.

El también socio fundador en las industrias de la seguridad privada y el deporte, mostró cómo, mediante el uso de prompts en diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, es posible crear, gestionar y analizar información en segundos, desde el manejo de big data hasta la generación de avatares o contenidos digitales.

Gracias a su estilo dinámico y cercano, Luis Villagrán mantuvo la atención de los más de 180 asistentes, quienes además participaron activamente con preguntas e interacciones.

Cabe destacar que el “MBA Summit + Networking 2025” es uno de los programas de posgrado en negocios mejor posicionados en Latinoamérica, reconocido como el mejor entre universidades públicas y dentro del top 5 de Business Schools privadas en México.

Los presentes tuvieron la oportunidad de entablar un diálogo más cercano con Luis Villagrán y aprovechar un espacio de networking uno a uno, fortaleciendo así la experiencia académica y profesional del encuentro. CORTESÍA

Por ello, durante la inauguración, el director del programa MBA, Omar Briseño, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la relevancia de esta maestría como la más grande de la UdeG y líder a nivel nacional dentro del segmento de universidades públicas, gracias a la alta demanda de aspirantes y a la satisfacción de su comunidad estudiantil.

También destacó que la mayoría de los alumnos del programa son actualmente directores de área, mandos medios, empresarios y emprendedores de sectores como tecnología, alimentos, educación, manufactura, energía, construcción y farmacéutica, con presencia en compañías de gran prestigio como HP, Flex, Continental, Jabil, Sello Rojo, Tajín, Hershey’s, Tracsa, Laboratorios PiSA y Tequila Casa Dragones, entre muchas otras.

Por su parte, en representación de la alta dirección universitaria, el Dr. Jaime Andrade, Vicerrector Adjunto Académico y de Investigación de la UdeG, dirigió un mensaje a estudiantes, docentes e invitados especiales. En su intervención resaltó la relevancia del MBA como “programa insignia” de la institución, con 160 estudiantes activos y reconocimiento nacional e internacional: el Mejor MBA de Universidad Pública en México y el segundo lugar en Retorno de Inversión en Latinoamérica, de acuerdo con el ranking de AméricaEconomía.

Andrade atribuyó este éxito a dos pilares fundamentales: un claustro docente conformado por líderes de la industria y la estrecha vinculación del posgrado con cámaras empresariales y compañías globales. Además, enfatizó la visión institucional de consolidar posgrados innovadores, de alcance global y en constante actualización.

El presídium también contó con la participación de la Mtra. Adilene Navarro, Coordinadora del Corredor Económico del Bienestar en Jalisco de la Secretaría de Economía Federal, quien expuso las iniciativas disponibles para emprendedores y empresas, haciendo énfasis en el distintivo “Hecho en México”, orientado a fortalecer el mercado interno, incrementar el contenido nacional y sumar a negocios de todos los tamaños a las cadenas globales de valor.

Por parte del sector empresarial, intervino la Mtra. Atziri Hernández, presidenta de Jóvenes Empresarios de COPARMEX, quien felicitó a la comunidad del MBA por la organización del encuentro, destacando que este tipo de foros promueven la actualización profesional y la construcción de redes estratégicas. Hernández celebró la colaboración entre la academia, los expertos y la iniciativa privada como un espacio para generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional y social, al tiempo que reiteró el compromiso de COPARMEX como aliado estratégico de este tipo de iniciativas.

