Luego de escándalo por tráileres, Gobierno estatal compró un tercer contenedor

El coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, Macedonio Tamez, confirmó que el pasado mes de octubre, la pasada administración estatal adquirió un tercer contenedor para almacenar los cadáveres almacenados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); es decir, sólo un mes después de que se desató el escándalo a nivel internacional por el trato dado a los cuerpos, que pasearon por tres municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara apilados adentro de una caja frigorífica.

“Ahí lo tenemos. Supuestamente se compró para eso (almacenar cuerpos), obviamente se recibió con todos los demás bienes del Instituto. No se ha usado para cadáveres. Está vacío y está guardado”.

El funcionario estatal afirmó que aún no se sabe qué destino darán a la tercera caja, que nunca se usó para el fin que se le dio a las primeras dos, aunque sí advirtió que destruirlo es una posibilidad. “Por lo pronto no lo hemos usado ni lo vamos a usar para lo que pretendían usarlo los anteriores (funcionarios). Segundo: ya veremos si lo vendemos o destruimos porque no es viable que sea utilizado para almacenar cadáveres”.

Agregó que, “para bien o para mal”, el contenedor ya forma parte del patrimonio del IJCF. “Es una decisión que no alcanzo a comprender con el paso del tiempo”.

En septiembre pasado, la crisis para el Gobierno del Estado creció a escala internacional porque se hizo público que 273 cadáveres sin identificar se hallaban adentro de un contenedor frigorífico que circuló por los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco y Guadalajara. Días después, el Ejecutivo estatal confirmó que había un segundo tráiler con 49 cuerpos adentro.

El ex titular del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, fue despedido durante la crisis. El anterior gobernador, Aristóteles Sandoval, dijo en su momento que “es claro que hubo omisiones que deberán ser sancionadas”.

