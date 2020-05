Luego de dos meses, reapertura de Ciudad Judicial le permite enviar pensión a sus hijos

Desde hace dos meses que Jaime no había podido entregar el billete para hacer eficiente la pensión alimenticia de sus dos hijos, debido a que la Oficialía de Partes de Ciudad Judicial permanecía cerrada por la contingencia del coronavirus.

Fue hasta esta semana que pudo entregar el trámite para la entrega del cheque, gracias a que la Oficialía reabrió sus instalaciones, con las medidas de sanidad correspondientes, para atender los distintos procesos en materia familiar que ahí se reciben.

Jaime explicó que la entrega del efectivo a su ex pareja no es una opción debido a su situación pues se encuentran en un litigio contencioso donde no hay acuerdo entre ambas partes, por lo cual esta es la única vía válida para hacérselo llegar, ya que todo debe quedar por sentado a través del Poder Judicial pues de otra forma no hay manera de comprobar la entrega se realizó.

“Esto beneficia principalmente a los menores porque este dinero es para sus alimentos y con esta situación que no hay trabajo, no hay forma de conseguir dinero, y retenerles el pago por no estar dando el servicio son los menores los que se vieron más afectados, pero afortunadamente ya se pudo entregar”, aseguró.

Sin embargo, el dinero no llegará a los niños de manera inmediata, sino que además de esto el personal de la oficialía debe realizar el trámite correspondiente para validar el recurso y hacer la notificación a la madre de los menores, quien posteriormente deberá acudir para solicitar el billete y regresar, de nueva cuenta hasta recibir el cheque correspondiente, explicó Jaime.

Al menos cinco de los abogados entrevistados por este medio de comunicación que acudieron este día a presentar sus trámites coincidieron en que la reapertura parcial de la oficialía beneficiará a las familias que se encuentran dentro de algún proceso judicial, pues estos se vieron afectados, principalmente en el tema del pago de pensiones.

“Considero que el tema familiar es uno de los más importantes en estos momentos porque hay muchas situaciones que deben resolverse a la brevedad, por ejemplo las pensiones alimenticias, porque si no hay dinero las familias no comen”, expresó, Paola Hernández.

“Todos los temas son importantes pero en cuanto al tema familiar considero que tiene mayor relevancia en cuanto al tema de custodias y pensiones, porque son los menores los que resultan más afectados”, dijo por su parte Marco Vargas, quien calculó que pasarán al menos dos meses luego de la apertura total del Ciudada Judicial para que pueda ponerse al corriente en cuanto a sus litigios, ya que por ahora las audiencias continúan suspendidas.

NR