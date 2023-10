Los mejores lugares para ver el eclipse solar 2023 en Guadalajara

Todo México está muy expectante para apreciar uno de los eventos astronómicos poco comunes: un eclipse solar anular. El próximo 14 de octubre sucederá lo que se conoce como anillo de fuego, dejando a México bajo la sombra de la Luna.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna nueva está muy cerca del plano de la eclíptica, en una alineación precisa entre el Sol y la Tierra, pero como la Luna estará en apogeo, es decir en su punto más alejado de la Tierra, parece más pequeña y no bloquea por completo el diámetro solar. Al ubicarse delante de nuestra estrella se vera como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande, creando el efecto de un anillo alrededor, creando el "anillo de fuego".

El 14 de octubre, el Eclipse Solar Anular recorrerá la mayor parte de América. Iniciará en Oregón, Estados Unidos, seguirá hacia el sur de México, América Central, Colombia y Brasil. Respecto a México, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) señala que tendrá una proyección total únicamente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Jalisco se prevé que podremos apreciar hasta el 60 u 64% de la oscuridad provocada por el eclipse solar 2023, lo que significa que sí podremos ver una parte del gran fenómeno. Si quieres verlo, antes de decirte los mejores lugares para admirarlo, recuerda que observar de manera directa el sol podría ocasionarte problemas en la retina, por eso te recomendamos que si vas a verlo, prepares tus materiales.

Lugares para ver el eclipse solar en Guadalajara

De acuerdo con el Coecytjal e INEGI el eclipse solar empezará a las 9:31:06 a.m y su máximo ocurrirá a las 10:59.36 a.m y finalizará a las 12:37:06 a.m. por lo que si quieres verlo necesitarás estar en un buen punto desde primera hora.

TAMBIÉN LEE: Esto es lo que NO debes de hacer para ver el eclipse solar

Coecytjal

Debido a que el eclipse sucederá en la mañana, puedes elegir un lugar bonito, y que tenga una vista limpia hacia el cielo, por ejemplo, si tienes la oportunidad de subirte a una azotea, puedes hacerlo.

Otras opciones para ver el eclipse solar del 2023 es el Parque Mirador, Parque Alcalde, Cerro de la Reina en Tonalá o incluso visitar el Planetario Lunaria.

¡Disfruta la experiencia!

MM