Como seguimiento del Plan Integral de Movilidad para el Sur de la Ciudad, autoridades estatales, de Imeplan, así como representantes de cámaras empresariales y de transportistas de carga, acordaron este lunes una ruta conjunta para cumplir puntualmente la Norma que regula los horarios de ingreso a la ciudad del transporte de carga en su modalidad de trailer y doble trailer.

Lo anterior, informó el gobierno estatal, de manera paralela al reforzamiento de los operativos que se darán a partir del 15 de mayo “como parte del Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial” para reforzar la vigilancia y cumplimiento de la misma.

En esta mesa de trabajo, aseveró el Ejecutivo estatal, se recordó que el 12 de noviembre de 2019, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco con el Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial para el Área Metropolitana de Guadalajara, propuesto en junio de 2019 por el Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan) junto con la Secretaría de Transporte.

¿Cuál es el horario de paso de transporte de carga?

De acuerdo a esta normativa, se estableció que en un horario de 6:00 a 9:00 habrá restricción de acceso al Área Metropolitana de Guadalajara (en el caso de López Mateos a partir del entronque con San Agustín) a vehículos de carga pesada -tractocamiones, remolques o doble semirremolque-, excepto para aquellos que transportan alimentos, combustible o medicina.

El coordinador de Gestión del Territorio, René Caro Gómez, quien presentó a detalle el proyecto para mejorar la vialidad en el sur de la ciudad a través de seis ejes –con proyectos como la Línea 4, la ampliación de la Línea 1, el BRT de la carretera Chapala, la ampliación a 6 carriles de López Mateos a partir de San Agustín hasta el Circuito Metropolitano Sur, y una serie de adecuaciones urbanas en vialidades anexas a López Mateos–, explicó que el reforzamiento de las restricciones al transporte de carga forma parte del plan general que incluye información surgida de una consulta ciudadana previa.

Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte, destacó que se pretende no solo tener más orden, sino también una capacidad más sistémica a este acceso de la parte sur de la ciudad. Para esto, en el tema particular del transporte de carga lo que se busca es cerrar filas y que el transporte de carga no se vea como algo negativo sino como algo necesario, el cual no es peligroso cuando se cumplen todas las normativas.

Reforzarán operativos

El Director General de la Policía Vial, Héctor Belisario Llamas Enríquez, informó sobre el inicio de los operativos de reforzamiento con puntos de control establecidos en los accesos de López Mateos al AMG a partir del Circuito Metropolitano Sur, San Agustín, Punto Sur y Periférico Sur.A su vez se recordó que a partir del 1 de noviembre inicia la estrategia con el escuadrón Ocelotes en 5 puntos que irán hasta la Glorieta Colón.

Por parte de los empresarios y transportistas refrendaron el compromiso de cumplimento de la norma, el cual ya se había dado cuando se emitió la misma, así como acordaron difundir la información oficial entre sus agremiados.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Transporte (Setran), presidida por Monraz Villaseñor, con la presencia además de la Directora de Movilidad Metropolitana del Imeplan, Valeria Huérfano Lezama; y del Director de Seguridad Vial de la Setran, Saúl Alveano Aguerrebere.

Por parte de los organismos empresariales y transportistas estuvieron presentes César Castro Rodríguez, Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); Julio Alberto Mora Ulloa, Delegado en Jalisco de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR); Juanita Velasco, Subdelegada de la CANACAR en Jalisco; Mary Gutiérrez Hernández, Directora Operativa de la región Occidente de CANACAR y Diego Bolio Reyes, Delegado de Carga de la delegación Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM).También estuvieron presentes Darío Loria Centeno, Gerente de Asuntos Públicos de la COPARMEX; y René Damy Novoa, Presidente del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano de Guadalajara de la CANACO.