Luego de las consultas realizadas para solucionar el problema vial de la avenida Adolfo López Mateos el gobernador de Jalisco no solo dictaminó que no se realizaría un segundo piso en la vía de transporte, sino que para dar solución desarrollaría 8 proyectos enfocados, principalmente, en el transporte público.

Las nuevas ideas propuestas para los usuarios de la vialidad fueron por demás aceptadas. En un sondeo que realizó este medio los entrevistados dijeron que los proyectos significaron un respiro para la vialidad y una esperanza frente al exceso de tráfico en la avenida.

“Es una gran idea, porque ahora será más fácil, con más carriles habrá más espacio y estas nuevas rutas evitarán que se saturen los camiones, creo que es al fin se nos considera como parte de la movilidad y no como antes cuando solo se pensaba en los que tenían autos particulares”, compartió Esteban Ornelas.

“Esta muy bien, el metro ya no nos quedará muy lejos, imagínese, una tenía que salir más temprano para llegar y luego esperar el camión para llegar a su destino, pero siempre vienen bien llenos, cuando esté lista la nueva parte de la línea 1, ahora si solo tomaré una ruta, me ahorro unos pesos y ya es más rápida y sin tráfico”, dijo Ana Solís.

“Esperemos sea la mejor opción, me parece bien, pero el tiempo lo dirá, a veces, y hay que decirlo, somos muy malos al volante, nos falta educación vial, pero creo que este es un buen paso, quizá con estas nuevas cosas ya no haga falta usar tanto el carro, creo que con el tren ya es mucha ayuda para muchos”, puntualizó José Ernesto Cruz.

“Es una buena noticia, muy buena noticia, se va a tardar un poco en el caso del tren, pero mire, ya hemos esperado mucho, un poco más no nos hará daño. Al menos ya hay soluciones y se ve que son las correctas, se hizo justicia y creo que no solo los proyectos que son para esta parte de la avenida, no todos los proyectos son integrales, espero se logré una movilidad más completa ¿no?, menos tráfico,más seguridad, de poco a poco, si todos nos comportamos como se debe podremos tener mejores calles”, celebró Alicia Miravalles.

Aunque la mayoría de las respuestas fueron a favor del nuevo plan, los nuevos proyectos también han despertado dudas que van desde la cantidad de camiones nuevos que van a circular, la frecuencia de los mismos y las paradas oficiales.

“Siento que esta bien, pero sí tienen que pensar mucho el cómo implementarla bien, porque no me parece que sea como suele suceder, el chofer se para donde quiere, a veces no recoge, o si faltan camiones, muchos usamos el transporte público y se satura, entonces aunque es buena idea creo que antes de celebrarlo hay que ver que se adapte bien y ver que sea funcional, un mal transporte público también es razón de tráfico o de accidentes”, argumentó Manuel Álvarez según su experiencia como estudiante que usa el transporte público.

Las iniciativas que impactan de forma directa sobre la avenida Adolfo López Mateos incluyen la ampliación de la línea 1 del tren ligero y la creación de dos rutas troncales, una al norte y la otra al sur. Todos los proyectos, aún los más distantes a la avenida y que demorarán algo de tiempo, han sido abrazados por pobladores de la joya tapatía, pero también por ciudadanos de Tlajomulco, Tlaquepaque, el Salto y Zapopan.