La solución integral para mejorar la movilidad en Avenida López Mateos incluye cuatro proyectos de transporte público que influyen en todo el Sur de la ciudad: tres rutas de transporte público, BRT en Carretera a Chapala, así como construcción de Línea 4 y ampliación de Línea 1 del Tren Ligero.

De acuerdo con el Gobierno estatal, entre todas las opciones podrían mover en transporte público a otros 363 mil pasajeros.

El gobernador precisó que en su gestión, que termina en 2024, quedarían listas rutas de transporte (1 de noviembre de 2023) la Línea 4 hacia Tlajomulco, así como el arranque de la primera etapa del BRT a Carretera a Chapala. De la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero dejarán el proyecto ejecutivo en junio de 2024. “Terminadas dos y arrancando la primera etapa del BRT”, dijo el gobernador.

Seis claves de la estrategia

El mandatario estatal refirió que son seis componentes de la estrategia: transporte público, interconectividad y rutas alternas, gestión del tránsito, normatividad, planeación y ordenamiento Territorial, y cultura vial, los cuales se definieron con base en las 150 mil propuestas ciudadanas recibidas.

También explicó que el problema de López Mateos no es exclusivo, sino que afecta a todo el Sur de la ciudad. “No hay una obra que resuelva el problema, la discusión pública parecía que era si se hacía una obra o no se hacía, ese no es el debate. Se tiene que hacer un proyecto integral con los tres niveles de Gobierno, instituciones educativas, de la iniciativa privada y ciudadanos”.

Pasajeros estimados

BRT en Carretera a Chapala: 120 mil usuarios.

Línea 4 a Tlajomulco: 117 mil usuarios.

Tres rutas en López Mateos: 74 mil usuarios.

Ampliación nueve estaciones Línea 1: 52 mil usuarios.

Total: 363 mil pasajeros.

INVERSIÓN

28 mil 500 MDP se contemplan en el Plan Integral de Movilidad para el Sur de la ciudad, 13 mil 025 ya están programados lo que representan el 46 % de los recursos.