Logra libertad mujer indígena enjuiciada irregularmente

La mañana de este viernes fue liberada la señora María Petra Margarita Ortega de la Cruz a casi un año de haber sido puesta en prisión preventiva tras someterla a un juicio irregular, en el que además no se aplicó la perspectiva de género.

La mujer fue encarcelada tras formar parte en una riña en la que participaron hombres, además de que se le señaló por acciones que ella no cometió (golpear a la hija de su agresor y robarle efectivo y un celular).

En 2016, la mujer y su familia se encontraban en su puesto de plantas en el tianguis de Tonalá, cuando un sujeto comenzó a discutir con ella pues quería despojarla de su espacio. Ocurrió entonces la trifulca.

"Me acusaba la muchacha que la había golpeado, yo nunca le golpié, nunca le robé, no le hice nada, yo con quien me pelié fue con el señor, y la verdad, con el perdón de ustedes, es muy pu... y me demandó, yo al que le metí dos cachetadas es al señor, yo a la muchacha nunca le golpié (sic)".

Érika Córdova Catalán, la abogada que apoyó a Petra, relató que los hombres que participaron en la riña huyeron a la llegada de las autoridades mientras que la mujer indígena, que tenía su puesto en el lugar, permaneció. "Fue la que pagó los platos rotos".

Ella fue detenida y la hija del agresor la denunció. Petra, quien no sabía leer ni escribir, marcó como pudo las presuntas "confesiones" ante la Ministerio Público que llevó el caso, con lo que la consignó. Pese a eso, un juez determinó que la detención fue ilegal y ordenó liberarla.

El problema fue que la Ministerio Público, mujer, apeló a la resolución del juez y otro juzgador giró una orden de aprehensión que se cumplimentó en 2018. Desde hace más de ocho meses se halla en prisión preventiva.

A la llegada del nuevo gobierno se revisaron los casos y se encontraron las inconsistencias en el de Petra. "Lamentablemente cuando recibimos el 6 de diciembre esta responsabilidad los casos estaban en el total abandono, desde la primera audiencia nos dimos cuenta de las injusticias que se habían cometido contra Petra", sentenció el director General de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.

Pero pese a estas injusticias, éstas no fueron subsanadas pues Petra logró salir de prisión debido a que se logró un acuerdo en el Instituto de Justicia Alternativa, donde la Secretaría de Igualdad Sustantiva tuvo que intervenir para que la presunta víctima le otorgara el perdón y desistiera de la denuncia. Para esto se tuvo que pagar una "reparación del daño" por cinco mil pesos.

"Al ser juzgada con perspectiva de género cambia la lógica y le da una posibilidad a muchísimas mujeres que están todavía detenidas de manera injustificada, porque hay que decirlo, la detención de la señora Petra fue totalmente ilegal", indicó Fela Patricia Pelayo López, secretaria de Igualdad Sustantiva.

Pelayo reveló que como el de Petra se trabajan otros diez expedientes de mujeres injustamente encarceladas para poder lograr su libertad.

LS