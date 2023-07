El temporal de lluvias provoca incertidumbre entre los colonos de los vecindarios que se hallan cerca de Isla Raza, Patria y Plaza del Sol pues señalan que a pesar de que por el momento las alcantarillas están limpias y libres estas no siempre se encuentran así y que la basura suele bloquear el desagüe, por lo que piden a las personas y a las autoridades mantener limpias los espacios con frecuencia para evitar inundaciones.

No es la primera vez que las lluvias sorprenden a los colonos y es que incluso una lluvia moderada con una duración de poco más de una hora es capaz de convertir una calle en un pequeño lago o incluso en una corriente violenta de río, comentan los residententes que a lo largo del temporal y la poca intervención de las autoridades para solucionar los problemas se han visto autos sumergidos e incluso hay historias de niños arrastrados por la corriente.

“Por ahora están limpias, pero usualmente solo son una o dos limpiezas ahora que la lluvia es ligera, cuanto ya se viene recia la lluvia es cuando se viene toda la basura y las vuelve a tapar y eso ya da problemas, el agua se empieza a acumular y tarda cerca de 2 o 3 horas en bajarse, a veces ha llegado al nivel de mi casa, por eso le pongo un plástico al cancel, para que ésta no rebase”, comentó Claudia habitante de la zona de Isla Raza.

Las inundaciones por la zona han significado una dificultad para las personas que viven en las inmediaciones donde hay menos desagüe, entre las principales consecuencias varios adultos mayores se ven limitados a su paso o quedan encerrados en puntos lejanos a sus domicilios, por parte de los menores cuentan que ha habido una ocasión que una niña fue arrastrada por la avenida Colón hasta que pudieron recogerla en un punto menos profundo.

“Si se inunda feo acá por todo el camino de Colón el agua suele llegar como a los 40 centímetros y me han contado que el año pasado una niña fue arrastrada por la corriente, pero que afortunadamente la agarraron por ahí más abajo (en dirección a patría). Se hace una laguna por varias horas y se vuelve un riesgo para los niños pequeños, otras cosas que se han perdido son zapatos, chanclas u otros objetos personales y es que cruzar es muy difícil y luego a mi edad imposible”, afirmó Pedro González

“Afortunadamente no hemos tenido pérdidas materiales muy severas, a veces se han mojado unos papeles, pero nada importante, lo que sí ha sido molesto es que cuando se ponen feas las lluvias, y claro la inundación aquí en frente, es que nos ha impedido salir del trabajo y pues nos quedamos refugiados, tu puedes ver ahí la calle y la pendiente que tenemos aquí pues en los días más severos el agua llega hasta la puerta del taller, o sea ya no se ve la banqueta. Otra cosa que nos ha afectado es que no pueden llegar clientes pues no hay paso, pero por otro lado también de alguna forma nos beneficia pues nos llegan más clientes cuando se baja el agua porque muchos de ellos tiene su carro afectado, por lo que se puede considerar una pérdida para los que manejan, dependiendo de cómo les haya afectado el agua la reparación puede costar entre los 500 hasta los dos mil pesos”, señaló Fernando quien tiene un taller mecánico.

Las y los tapatíos lo mejor que pueden hacer es adelantarse al temporal y alistar las botas altas, las sombrillas o al menos tener un par de bolsas para cubrir los zapatos y enfrentarse a cruzar los “lagos o ríos” artificiales que provocan las inundaciones, en el caso de los adultos mayores se limitan a poner a sus puertas barreras de plástico o algún otro material que impidan la filtración del agua, por lo que solicitan a los demás colonos a no ensuciar la vialidad para evitar tapar las alcantarillas y por parte de las autoridades les piden limpiarlas con frecuencia y no abandonarlas para garantizar la seguridad de los transeúntes.

