Jalisco pierde terreno en Inversión Extranjera Directa

Al cierre del segundo trimestre de 2025, Jalisco quedó fuera de los primeros cinco lugares de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), una posición que en años recientes había logrado mantener como parte de los estados más dinámicos del país.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, las entidades que concentraron la mayor captación fueron Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Querétaro. Estas cinco entidades absorbieron más del 79 por ciento del total de recursos recibidos en el periodo, dejando a Jalisco rezagado en la competencia por nuevas inversiones.

Especialistas consultados explicaron que, aunque a nivel nacional la IED se mantiene en crecimiento histórico, en el caso de Jalisco la situación es distinta por una combinación de factores externos y estructurales.

“Las nuevas inversiones no están repuntando. La estructura económica del Estado depende mucho de la industria de alta tecnología, pero en este sector no se están dando las condiciones para atraer capital fresco. Además, la incertidumbre que genera la política arancelaria de Donald Trump ha frenado decisiones importantes”, señaló Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del ITESO.

La académica agregó que el segundo semestre tampoco luce alentador. “No estamos viendo generación de empleo formal ni repunte en el sector manufacturero, y eso impacta directamente en la atracción de inversión extranjera. El panorama es de bajo dinamismo económico y con ello Jalisco difícilmente regresará al grupo de los cinco primeros lugares en el corto plazo”, advirtió.

Las cifras nacionales muestran una tendencia positiva. Según la Secretaría de Economía, México captó en los dos primeros trimestres de 2025 un total de 34 mil 265 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 10.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024. Se trata, además, del quinto año consecutivo en que la inversión extranjera alcanza un nuevo máximo histórico.

La Ciudad de México mantiene su liderazgo como destino de capital foráneo, con el 56.4 por ciento del total. En términos absolutos, pasó de captar 14 mil 184 millones de dólares en 2024 a 19 mil 312 millones en 2025, lo que equivale a un incremento del 36.2 por ciento.

Nuevo León y el Estado de México también reportaron aumentos significativos, con 31.6 por ciento más en comparación con el año pasado. En contraste, Baja California sufrió una baja de 12.8 por ciento al pasar de mil 809 millones de dólares a mil 577 millones.

En cuanto a los países de origen, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista, con el 42.9 por ciento de los flujos totales. España ocupó el segundo lugar, con un repunte notable que lo llevó de cifras negativas en 2024 a más de 5 mil 900 millones de dólares en 2025. Canadá quedó en tercer sitio, aunque con una reducción de 657 millones de dólares. Alemania también registró un retroceso de 456 millones.

Con ello, Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) representó el 48 por ciento de la IED en México, lo que confirma la relevancia de la región T-MEC en el desempeño económico del país.

Frente a este panorama, Jalisco enfrenta el reto de reactivar su capacidad de atracción. La especialización en sectores de alta tecnología, como electrónica y manufactura avanzada, le ha permitido destacar en otros periodos, pero actualmente juega en contra por la desaceleración global y las políticas comerciales restrictivas.

Los analistas coinciden en que el Estado debe diversificar su base productiva y fortalecer incentivos locales para recuperar competitividad. De lo contrario, la distancia frente a las entidades líderes podría ampliarse en los próximos trimestres.

En conclusión, mientras México consolida cifras récord en captación de inversión extranjera, Jalisco pierde terreno en un escenario donde la competencia entre entidades federativas es cada vez más fuerte y las condiciones globales siguen marcando la pauta.

