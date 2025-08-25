Encuentran nueva faceta práctica a los chilaquiles

Lo que comenzó como una idea para sobrevivir a la pandemia del Covid-19 se convirtió en un concepto innovador de comida rápida en Guadalajara: Chila Félix, un negocio que transformó los tradicionales chilaquiles en una opción práctica y portátil.

La marca nació hace cinco años cuando David Mora y sus socios, cansados de la estacionalidad de su negocio de helados, buscaron un producto con demanda constante durante todo el año. Eligieron un platillo emblemático de la gastronomía mexicana, pero con una presentación novedosa: chilaquiles servidos en cajas de cartón diseñadas con tecnología especial para resistir calor y humedad, similares a las usadas en la comida china.

“El público buscaba algo práctico. Las cajas no se aguadan, no escurren ni se rompen, y eso hizo que el producto fuera ideal tanto para llevar como para pedir a domicilio”, explicó David Mora, director general de Chila Félix.

El modelo de negocio se enfocó desde el inicio en empleados de oficina y estudiantes que requieren una comida rápida, nutritiva y a buen precio. Además, la propuesta gastronómica es variada: los chilaquiles pueden acompañarse con pollo, panela, huevo, chorizo u otras proteínas, y ofrecen salsas verde, roja, morita, chipotle y habanero. “El favorito sigue siendo verde con pollo, aunque el chipotle y el habanero han ganado terreno”, comentó Mora.

La primera sucursal abrió en el Parque Morelos dentro de un local que ya funcionaba como nevería. El éxito fue inmediato: en la actualidad cuentan con 11 sucursales en Guadalajara, que generan más de 45 empleos directos.

A partir de 2022, debido al rápido crecimiento, los propietarios decidieron franquiciar el concepto. Con apoyo de especialistas desarrollaron manuales y procesos que permiten replicar el modelo. La inversión para una franquicia es de 450 mil pesos, con un retorno estimado entre 10 y 14 meses, dependiendo de la ubicación.

“Lo que buscamos es que cada nueva sucursal eleve la calidad en mobiliario y equipamiento, que mantenga el estándar y mejore la experiencia del cliente”, detalló Mora.

Actualmente, la mayor parte de las unidades opera en el Centro de Guadalajara y en la zona de Chapultepec. El plan de expansión contempla abrir puntos en el Oriente y Sur de la ciudad, así como cerca de la Expo Guadalajara. Para garantizar la rentabilidad, cada franquicia debe vender entre 30 y 40 cajas diarias.

Con un concepto sencillo pero innovador, Chila Félix ha encontrado una nueva faceta práctica a los chilaquiles, llevando este platillo tradicional a un terreno más contemporáneo y accesible.