Antes de que comience la temporada de lluvias, el Gobierno de Guadalajara aseguró que presenta un avance del 95% de acciones de limpieza de vasos reguladores y canales.

El Ayuntamiento tapatío informó que hasta la fecha se han retirado 50 mil metros cúbicos de basura, escombro, maleza y azolve, lo que representa haber retirado el equivalente a siete canchas del estadio Jalisco de basura, si se considera una altura a la mitad de los postes.

El director de obras públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, explicó que los residuos cubrirían siete canchas de fútbol de dimensiones de 105 metros de largo por 68 metros de ancho.

“Serían siete canchas, pero por un metro de altura, para que nos demos una idea”, dijo el funcionario.

Entre la basura que limpiaron, Ontiveros dijo que sacaron de los canales llantas, sillones, refrigeradores, televisores y otros contaminantes que no deben de estorbar el flujo del agua, sobre todo ahora que está a punto de comenzar el temporal.

“Nosotros siempre vamos a limpiar, es nuestra parte de la responsabilidad de gobierno para poder tener esa infraestructura y poder recibir las lluvias. Pedirles a los ciudadanos que no tiren la basura porque puede causar inundaciones, podemos tener pérdidas humanas por la causa de inundación en medida de que seamos conscientes de no tirar un sillón o una llanta, cosas que no tienen que estar ahí, nos van ayudar a mitigar inundaciones”, acotó.

Entre las colonias que ya han sido limpiadas en los vasos reguladores y canales destacan Balcones del Cuatro, Terralta Miravalle, Represa Reyes Heroles, Canal del Sur, 5 de mayo y El Dean.



Tlaquepaque

En San Pedro Tlaquepaque, el comandante Jaime Manzano Núñez coordinador de Protección Civil y Bomberos señaló que en canales y cuerpos de agua llevan a cabo un operativo preventivo con 90 elementos, para verificar que no haya taponamientos por basura.

Acciones:

En los operativos de limpieza y poda de maleza en arroyos y canales de aguas pluviales se recolectaron 81 mil 525 toneladas de residuos y maleza, así como 124 llantas.

En calles, camellones y vialidades principales se recolectaron 894 toneladas de residuos y maleza, así como 659 llantas.

Detalló que realizó 448 apercibimientos y 469 notificaciones en 33 colonias del municipio.

Tlajomulco

En Tlajomulco de Zúñiga, el Ayuntamiento informó que ha avanzado en el desazolve de arroyos y canales.

Tlajomulco cuenta con dos macrogaviones en la zona de La Primavera, para hacerle frente a los escurrimientos durante el temporal, como lo son el de La Colorada y La Culebra, con una capacidad de regulación de 45 mil 500 metros cúbicos y 28 mil metros cúbicos, respectivamente.

El municipio señaló que invierte más de 120 millones de pesos anualmente en trabajos de desazolve.

Tonalá

Por su parte el Ayuntamiento de Tonalá, recientemente informó que realizó un diagnóstico de los cauces, cuerpos de agua y áreas inundables. Aseguró que llevó a cabo desazolves, recuperación de cauces y retiro de escombros. También hizo remisiones ante la Fiscalía a quienes tiran basura.

El director de Protección Civil y Bomberos, Ángel Barajas, especificó que han retirado alrededor de 64 mil 500 metros cúbicos de azolve.



Zapopan

Por su parte Zapopan señaló que en próximos días detallará su plan previo alluvias para evitar inundaciones durante el temporal.