Este lunes fueron entregados los cheques de apoyo para ayudar a las 689 personas que resultaron afectadas por las inundaciones en la colonia Ojo de Agua, en Tlaquepaque, registradas tras la lluvia del pasado 3 de septiembre, con un monto de 20 millones 696 mil 130 pesos por parte del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN).

El gobernador del Estado detalló que fueron 24 días los que tuvieron que pasar para poder entregar el recurso debido a los trámites que deben hacerse para liberar los apoyos, sin embargo, dijo, era un compromiso entregar la ayuda.

Recordó que este año la ciudad y el Estado han enfrentado condiciones extremas relacionadas con los fenómenos naturales, entre inundaciones y “sequías extremas que no se habían visto en décadas”, generando estragos en la costa, la sierra y la ciudad.

Por ello, dijo el gobernador, el Estado debió prepararse por sí mismo a fin de tener listos los recursos necesarios para ayudar a las familias que resultaran afectadas por dichos fenómenos, ante la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

En el evento, el mandatario estatal pidió a la alcaldesa electa, Citlalli Amaya, que a la brevedad se presente un proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema pluvial que se ubica bajo la calle San Fernando, ya que la colonia Ojo de Agua se encuentra en un nivel abajo del canal, por lo cual seguirá representando un riesgo durante las siguientes temporadas de lluvias. La obra, dijo, deberá ser proyectada como prioritaria para el siguiente año.

“Si no tomamos otro tipo de medidas esto va a seguir siendo un riesgo. Y otro tipo de medidas significa entender que no se puede seguir arreglando esta ciudad con parches. Aquí abajo de esta calle que tiene concreto y que le pusieron piedras, dejaron un tubito para el drenaje pluvial, no hay manera de desfogar la cantidad de agua que baja por aquí si no hacemos una infraestructura de otro tipo”, expresó al respecto.

Durante la entrega de los apoyos, en la cual también estuvieron presentes la alcaldesa María Elena Limón y la alcaldesa interina, Betsabé Dolores Almaguer, el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, recordó a las familias que con el cheque entregado las familias podrán elegir qué artículos comprar y dónde según las necesidades de cada una, pues solo basta con cambiar el cheque en el banco para recibir el dinero.

“El gobernador confía ciegamente en las familias, por eso hoy les estamos entregando este cheque. Pero les vamos a pedir encarecidamente que esto lo utilicen en su casa, no se lo pueden llevar para otra cosa, no lo pueden utilizar para otra cosa más que para su menaje”, añadió Esquer.

Sigue leyendo…

GC