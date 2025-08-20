Miércoles, 20 de Agosto 2025

Según el mapa, hay presencia de lluvia ligera a moderada en gran parte de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La lluvia sorprendió la mañana de este miércoles 20 de agosto a las personas que viven en los distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Desde muy temprano comenzó a registrarse lluvia que se ha intensificado en algunos puntos, mientras que en otros ha disminuido.

El Radar Meteorológico Doppler, herramienta que permite saber donde llueve en tiempo real y hacia dónde se dirige la lluvia, en su corte de las 8:17 am, compartió el mapa con los puntos de la ZMG con presencia de lluvia.

Según el mapa, hay presencia de lluvia ligera a moderada en gran parte de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque y se desplaza hacia el oeste, según el Radar Doppler.
 

     

