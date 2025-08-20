La lluvia sorprendió la mañana de este miércoles 20 de agosto a las personas que viven en los distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).Desde muy temprano comenzó a registrarse lluvia que se ha intensificado en algunos puntos, mientras que en otros ha disminuido.El Radar Meteorológico Doppler, herramienta que permite saber donde llueve en tiempo real y hacia dónde se dirige la lluvia, en su corte de las 8:17 am, compartió el mapa con los puntos de la ZMG con presencia de lluvia.Según el mapa, hay presencia de lluvia ligera a moderada en gran parte de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque y se desplaza hacia el oeste, según el Radar Doppler. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV