La lluvia sorprendió la mañana de este miércoles 20 de agosto a las personas que viven en los distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Desde muy temprano comenzó a registrarse lluvia que se ha intensificado en algunos puntos, mientras que en otros ha disminuido.

El Radar Meteorológico Doppler, herramienta que permite saber donde llueve en tiempo real y hacia dónde se dirige la lluvia, en su corte de las 8:17 am, compartió el mapa con los puntos de la ZMG con presencia de lluvia.

Según el mapa, hay presencia de lluvia ligera a moderada en gran parte de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque y se desplaza hacia el oeste, según el Radar Doppler.



Continúa la lluvia moderada a fuerte en el AMG



Se desplaza hacia el Oeste ⬅️ pic.twitter.com/7fQtVpxQ5B— Radar Doppler UdG (@RadarDopplerUdG) August 20, 2025

