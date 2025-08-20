Clima HOY, 20 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar en este miércoles 20 de agosto.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 20 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 20 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 12:00 21° Nubes y claros 13:00 21° Nubes y claros 14:00 22° Nubes y claros 15:00 22° Nubes y claros 16:00 21° Nubes y claros 17:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 18:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 16° Nubes y claros 20:00 15° Parcialmente nuboso 21:00 15° Cubierto 22:00 15° Parcialmente nuboso 23:00 14° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 20 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 12:00 22°

Nubes y claros 13:00 23° Soleado 14:00 24° Soleado 15:00 25° Nubes y claros 16:00 25° Nubes y claros 17:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 18:00 25° Nubes y claros 19:00 23° Parcialmente nuboso 20:00 23° Parcialmente nuboso 21:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 22° Nubes y claros 23:00 20° Tormenta con probabilidad de 30% en la región

Clima en Tequila hoy, 20 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 12:00 21° Nubes y claros 13:00 21° Nubes y claros 14:00 22° Nubes y claros 15:00 22° Nubes y claros 16:00 21° Nubes y claros 17:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 18:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 16° Nubes y claros 20:00 15° Parcialmente nuboso 21:00 15° Cubierto 22:00 15° Parcialmente nuboso 23:00 14° Parcialmente nuboso

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 20 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 12:00 25° Nubes y claros 13:00 27° Nubes y claros 14:00 27° Nubes y claros 15:00 28° Nubes y claros 16:00 28° Nubes y claros 17:00 28° Nubes y claros 18:00 24° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 19:00 23° Nubes y claros 20:00 22° Nubes y claros 21:00 21° Nubes y claros 22:00 20° Nubes y claros 23:00 20° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 20 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 12:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 13:00 22° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 14:00 22° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 15:00 22° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 16:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 17:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 18:00 19° Nubes y claros 19:00 18 Nubes y claros 20:00 16° Parcialmente nuboso 21:00 16° Parcialmente nuboso 22:00 15° Nubes y claros 23:00 15° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 20 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica 12:00 28° Nubes y claros 13:00 25° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 14:00 24° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 15:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 16:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 17:00 25° Parcialmente nuboso 18:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 19:00 23° Parcialmente nuboso 20:00 21° Parcialmente nuboso 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 20° Neblina

Con información de Meteored**

