La presencia de lluvia en algunos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), ha provocado inundaciones, por lo que la Policía Vial Jalisco informó a través de sus redes sociales sobre cierres viales.

Se mantienen cierres viales por inundación en los siguientes puntos:

Retorno de av. Mariano Otero y Anillo Periférico.

Paso a desnivel de av. 8 de Julio y calle Halcón.

Av. Colón y Av. López de Legazpi.

Paso a desnivel de Av. López Mateos y Av. Copérnico.

Paso a desnivel de los Arcos del Milenio, corte total en ambos sentidos.

Además, los elementos de la Policía Vial realizan labores de apoyo para agilizar el tránsito y resguardar a las y los peatones, debido al cierre del carril de extrema derecha en Av. Circunvalación y Av. Félix Palavicini (sentido Poniente–Oriente).

También, en Av. Juan Pablo II y Circunvalación se registra encharcamiento de hasta 40 cm, por lo que para prevenir riesgos y evitar que algún vehículo quede varado o se presente un accidente, la Policía Vial realizó el corte a la circulación en la zona.

La dependencia pide a las personas tomar sus precauciones y de preferencia utilizar vías alternas.

