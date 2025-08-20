Huracán "Erin" se fortalece; hay alerta de inundaciones en Carolina del Norte

El huracán “Erin” se fortaleció este miércoles durante su avance por el Atlántico, donde hay alerta de inundaciones en Carolina del Norte y una zona de vigilancia en la costa este de Estados Unidos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

"Las observaciones de un avión Cazador de Huracanes de la Fuerza Aérea, indican que el huracán se ha fortalecido", señala el último aviso del Centro Nacional de Huracanes, aunque “Erin” permanece como categoría 2.

El fenómeno, el primer huracán de la temporada del Atlántico, estaba a unos 645 kilómetros al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, cuyo Gobierno declaró una emergencia ante las posibles inundaciones.

El ciclón, que el martes decreció de categoría 3 a 2, p resenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora.

El NHC recordó que se espera que “Erin” produzca corrientes de oleaje y marinas que "amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días".

"Se esperan inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks de Carolina del Norte que comienzan más tarde hoy. La marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes, llevando a una erosión y un lavado significativos de la playa, haciendo que algunas carreteras sean impasibles", indicó.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró una emergencia por el panorama.

"Aunque se espera que el huracán Erin permanezca fuera de las costas, los norcarolinos a lo largo de la costa deben permanecer vigilantes de las inundaciones costeras y corrientes que amenazan la vida", expresó en una rueda de prensa este miércoles.

