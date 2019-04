Llevan “torito” a las carreteras durante el periodo vacacional

Porque en la mayoría de los accidentes vehiculares que se registran hay presencia de alcohol, el próximo periodo vacacional aumentará la revisión en puntos de alcoholimetría, y estos también se instalarán en carreteras.

Yannik Nordín, secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes Jalisco (CEPAJ), informó que la Policía Federal también tendrá equipos.

“Les hemos surtido dos alcoholímetros para cada salida de carretera. En total son seis puntos donde ellos nos van a estar apoyando y en Puerto Vallarta, principalmente, también van a tener operativos de alcoholímetro en las noches y durante estos días santos”, señaló Nordín.

Además, en la Zona Metropolitana de Guadalajara se reforzarán las revisiones, advirtió el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza. “Serán día y noche”, previno.

El jueves, durante el arranque del operativo vacacional, el secretario de Salud, Fernando Petersen, exhortó a la población a conducir responsablemente para evitar accidentes.

“Es importante decir que el alcohol es una droga. Es una droga legal, pero es una droga, y por ende les pedimos que tengan muchísimo cuidado en el uso de estos elementos porque muchos de los accidentes que se dan, sobre todo los carreteros, se dan bajo el influjo de esta droga”.

Yannick Nordín, por su parte, se sinceró con respecto a quienes manejan: “Lo que nos interesa es que el conductor no vaya alcoholizado; es decir, si va un camión con 60 borrachos atrás, pues no importa mientras el conductor no vaya borracho, y todavía no hay esa separación de conductor o no conductor”.

Casi 100 muertes por año, el saldo

En los últimos cuatro años han fallecido 382 personas durante los periodos vacacionales de Semana Santa y Pascua; es decir, prácticamente 100 por año. Y la mayoría han sido en la vía pública, de acuerdo con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes Jalisco (CEPAJ).

En total han sido 293 quienes han fallecido en la calle; 76% del total. El resto fueron accidentes en el hogar o en sitios de recreación.

Y como parte de las acciones de las autoridades para reducir la estadística se implementó el operativo vacacional 2019, en el que participarán tres mil 904 elementos de la Secretaría de Seguridad Jalisco, de los cuales dos mil serán policías preventivos y el resto agentes viales.

La Semadet participará con 314 brigadistas para el combate de incendios, y habrá 250 oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Diez tramos concentran accidentes

Según el último anuario de accidentes carreteros recopilado por la Policía Federal, los principales tramos donde ocurren choques que derivan en personas fallecidas son el Periférico, el entronque Acatlán-Teocuitatlán, el entronque El Desperdicio con el libramiento de Lagos de Moreno y la Carretera Libre a Zapotlanejo. Le siguen la Carretera Zapotlanejo a Lagos de Moreno, la de Tequila a Plan de Barrancas, el Libramiento de Autlán, la Carretera a Ocotlán en su límite con Michoacán, el entronque El Desperdicio-Jalostotitlán y el entronque Cuatro Caminos en la carretera a Ciudad Guzmán.

La carretera a Ocotlán, una de las vías que más concentran siniestros sobre el asfalto. EL INFORMADOR

La Profeco también se activa

Hasta el próximo 21 de abril, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo un operativo para proteger a los consumidores que estarán de vacaciones.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que este operativo se realizará en las terminales aéreas, así como en hoteles y restaurantes de los destinos turísticos más importantes.

“Ya tenemos presencia en todos los aeropuertos para atender las quejas y denuncias de los pasajeros, de los consumidores; aparte, estamos monitoreando en los principales destinos turísticos de México, servicios de hoteles, restaurantes” y especialmente tiempos compartidos.

El titular de Profeco dijo que este año no ha sido necesario imponer multas a las aerolíneas por alguna práctica irregular, ya que se ha logrado una conciliación con el consumidor.

Crecen riesgos

Durante la temporada vacacional, los factores de riesgo que derivan en accidentes aumentan hasta 20%, por lo que las autoridades hacen las siguientes recomendaciones:

Revise el estado mecánico del vehículo, niveles de líquidos y condición de las llantas.

Use siempre el cinturón de seguridad.

Respete los límites de velocidad establecidos.

Si viaja con menores, utilice asientos especiales para ellos.

No conduzca bajo los efectos del alcohol, drogas o si está cansado.

Evite distractores como el uso de celular.



En el centro vacacional:

Ubique el puesto de emergencias desde su llegada.

Procure no nadar en presas, lagunas o ríos.

Use equipo adecuado si va a practicar algún deporte extremo.

Mantenga vigilados a los niños cuando entren a nadar.

No corra cerca de las albercas.

En el hogar:

Mantenga a los niños vigilados.

Guarde todos los medicamentos y sustancias químicas.

Evite dejar objetos en el suelo.

Tape tinacos y aljibes.

Mantenga en buen estado (y tapados) los enchufes.

Si sale de vacaciones, deje cerradas puertas y ventanas.

Cierre las llaves de gas y de agua.

Solicite a un familiar o persona de confianza recoger la correspondencia.

Muertes en Jalisco durante la temporada vacacional Año 2015 2016 2017 2018 Vía pública 72 75 77 69 Hogar 10 14 10 4 Sitios de reacración 10 13 13 15 Total 92 102 100 88

Fuente: CEPAJ.

Robustecen vigilancia de La Primavera

Dado que en este periodo vacacional no todos tendrán la posibilidad de salir a las playas del Estado, o incluso a los balnearios, el ingreso al Bosque La Primavera estará permitido durante las próximas dos semanas. No obstante, aumentarán las medidas preventivas y de seguridad, así como el personal que resguarda las zonas para evitar que ocurran más incendios.

Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, afirmó que “tenemos una coordinación muy estrecha con Seguridad Pública y la Policía de Zapopan para realizar rondines de vigilancia en las zonas críticas, que vamos a establecer como parte de todos los operativos de Semana Santa”.

Por su parte, Daniel Velasco, secretario de Seguridad Pública, anticipó que evaluarán una estrategia para proteger la zona, ya que La Primavera tiene numerosos ingresos. “Lo principal para evitar estos siniestros es que tengamos conciencia, los visitantes, de no provocar incendios”.

Debido a que en fechas recientes se han registrado episodios de consideración en esa área boscosa, las autoridades consideraron restringir el ingreso de visitantes durante las vacaciones; sin embargo, Graf justificó que no será conveniente pues muchas familias no tienen recursos para otras opciones de diversión.

Incluso, durante este periodo se organizarán actividades educativas para generar conciencia en la población sobre la protección del bosque y en los beneficios ambientales que este espacio genera para millones de habitantes de la metrópoli.

Para este periodo de descanso se esperan alrededor de 40 mil visitantes, a quienes se les recomendó no llevar asadores ni encender fogatas, tampoco fumar o ingresar con envases de vidrio, pues con el sol puede ocurrir el efecto lupa y provocar fuego.

Acceso a todo el mundo

El ingreso al bosque se permitirá desde las 08:00 y hasta las 14:30 horas; se espera que los visitantes se retiren a las 17:00 horas. Participarán 450 elementos de distintas dependencias federales, estatales y municipales para la vigilancia y atención de cualquier evento.

Recomendaciones para evitar incendios