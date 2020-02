“Llegaron con granaderos”, describe el desalojo Nicolás Vega

Un grupo de ejidatarios, principalmente adultos mayores, eran quienes se mantenían en el estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara por la madrugada cuando comenzaron a ver la llegada de los antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relató Nicolás Vega, uno de los líderes de El Zapote.

"A las 4 de la mañana primero llegaron los ganaderos con sus escudos aventando a los ejidatarios queriendo tomar el estacionamiento, queriendo quitar el plantón a la fuerza, como lo saben hacer, inmediatamente intervino la Guardia Nacional, la cual los retiró, les dijo que no deberían estar ahí".

Los ejidatarios no se enfrentaron a los policías, sino que se retiraron debido a que no están en condiciones para enfrentar la fuerza pública, más cuando presumen que los asiste la razón legal al estar en terrenos que, aseguran, aún les pertenecen pues todavía no se los pagan. "Intervinieron los granaderos por orden del Gobierno del Estado".

En las inmediaciones de la terminal aérea se podían ver decenas de camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estacionadas sobre la carretera a Chapala, debido a que el aeropuerto supone ser de jurisdicción federal. Y dentro, a una treintena de elementos de la Guardia Nacional que resguardaban el estacionamiento.

De acuerdo a Policía del Estado, que es a la que señalan los ejidatarios de ejecutar la orden de desalojo, los policías estatales no fueron quienes tenían dicha orden, sino la Guardia Nacional, que fue la que solicitó el apoyo al estado para la diligencia.

Poco después los ejidatarios dialogaron con Gerardo Zamora, director General Adjunto de Asuntos Contenciosos de la SCT, junto con Sergio Solís, un representante legal del GAP.

"Gerardo Zamora dice que el asunto ya se va a resolver, que falta poco, bueno, mientras se resuelve nosotros tenemos una suspensión de plano donde los señores no pueden hacer ninguna obra dentro de esos terrenos hasta que se resuelva el conflicto, y los juicios no son simulados, son para que se cumplan".

Con el desalojo, señaló Vega, se iniciaron las obras de construcción de una segunda pista sobre terrenos en su mayoría pertenecientes a El Zapote, toda vez que con los terrenos que tiene la SCT de Santa Cruz del Valle no son suficientes "ni para una avioneta".

