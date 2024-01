Por primera vez la Universidad de Guadalajara (UdeG) superó el récord de aspirantes quienes concursaron por un cupo en alguna de sus carreras universitarias e ingenierías, logrando superar el 50% de las admisiones.

De acuerdo con la coordinadora General de Control Escolar de la UdeG, Laura Puebla Pérez, el ciclo escolar 2024-A logró recibir al 53.1% del total de 31 mil 355 personas, quienes compitieron por un lugar en alguno de sus 16 centros universitarios, sedes metropolitanas o regionales, recibiendo a un total de 16 mil 650 aspirantes.

El porcentaje de admisión no había sido tan alto desde que en el ciclo 2015-A se recibió al 47.3% de concursantes.

En comparación con el año pasado, la Universidad de Guadalajara admitió a 5.8% más aspirantes respecto del total de personas que concluyeron sus trámites por un cupo en alguno de sus 126 programas.

De acuerdo con Puebla Pérez, el incremento en cuanto al porcentaje de admisiones se ha visto favorecida por distintos factores, siendo uno de ellos la apertura reciente de las dos nuevas sedes: Tlaquepaque y Chapala.

"Definitivamente, la inversión que se hace en la apertura de nuevos programas educativos, así como los espacios y la voluntad de todas y todos aquellos jóvenes, todas estas personas interesadas en entrar a nuestra universidad, se ve reflejado en el incremento de admisión", indicó la coordinadora.

En este sentido, dijo, ha favorecido la creación de nuevas carreras, como la apertura en 2023 de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en el Centro Universitario de los Valles y otras tres nuevas licenciaturas en el Centro Universitario de la Costa.

En marzo de 2023, por ejemplo, se anunció la creación de Diseño Industrial y Biotecnología en el Centro Universitario de Tlajomulco.

"Favoreció, por un lado, el número de aspirantes que concluyeron sus trámites a diferencia de quienes habían estado haciendo su trámite, pero no lo habían concluido", añadió la coordinadora, en el sentido en el cual para este ciclo escolar hubo menos personas interesadas por algún cupo.

Según las estadísticas de la casa de estudios, mientras para el ciclo escolar 2023-A hubo 35 mil 728 personas quienes compitieron por un cupo en alguna de las carreras universitarias, para este 2024-A fueron 31 mil 355.

En este sentido, añadió, no es posible explicar a qué se debe la baja en cuanto al interés, pues no se trata de que haya menos cupos disponibles, sino que puede deberse a que no hubo el mismo interés en competir por un espacio.

Laura Puebla Pérez recordó que el inicio de clases es el próximo 16 de enero, por lo que todas las personas que resultaron admitidas deben acudir a la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario en el que quedaron aceptados, donde el personal les indicará los pasos a seguir, entre los cuales se encuentra el trámite credencialización y las charlas de bienvenida, además de conocer sus horarios escolares y las aulas en las cuales tomarán las clases.

"A todas y todos quienes quedaron admitidos les damos nuestras felicitaciones y les invitamos a aprovechar esta oportunidad que han tenido de quedar admitidos en nuestra universidad", manifestó la coordinadora.

