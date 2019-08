Limón cede: Tlaquepaque se unirá a Policía Metropolitana

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que llegó a un acuerdo para que Tlaquepaque se sume al Organismo Público Descentralizado (OPD) de la Policía Metropolitana.

“Me da mucho gusto que, después de aclarar dudas y analizar mejoras, hayamos encontrado una propuesta más sólida y un acuerdo para construir la Policía Metropolitana”, dijo el mandatario estatal, quien mostró una foto con María Elena Limón García, alcaldesa de Tlaquepaque.

Ella fue la única presidenta municipal de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que el 26 de julio pasado no firmo el acuerdo para la puesta en marcha de esta dependencia.

Aseguró que no veía necesaria la conformación del organismo. También señaló que en el convenio no se detallaron las aportaciones de las partes, no parte de un diagnóstico claro y carece de un diseño de seguridad con bases sólidas.

En su anuncio, Alfaro Ramírez acentuó que mañana se darán a conocer los ajustes al modelo.

Por su parte, Limón García subrayó que “la comunicación y el respeto son las mejores vías para llegar a acuerdos que beneficien a la población y protejan su patrimonio”.

El 2 de agosto, el Ayuntamiento de Tlaquepaque avaló enviar a comisiones el punto de acuerdo para palomear su adhesión a la nueva corporación. Sin embargo, el viernes anterior fue rechazado.

El miércoles, la Coordinación Estratégica de Seguridad del Ejecutivo estatal indicó que el arranque de la Policía Metropolitana se consumará en esta semana. No precisó el día.

Esta decisión se tomó después de que Alfaro Ramírez se reunió con autoridades del Gobierno federal.

En el evento se hará la presentación oficial del comisario del cuerpo de seguridad, el general Arturo González García.

Se espera que esté presente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.