Pese a tratarse de medidas que buscan disminuir el consumo del tabaco en fumadores, y con ello disminuir los riesgos a la salud que esto representa, para el Gobernador de Jalisco los cambios al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicadas el 16 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), son excesivos.

"A mi me parece que este reglamento es un exceso por donde se le vea, pero es algo que escapa a nuestra competencia. Lo estamos revisando y la Secretaría de Salud y el área jurídica del Gobierno establecerán la ruta a seguir", dijo el mandatario.

Señaló que el haber publicado estos cambios a la reglamentación "sin hacer un cabildeo adecuado" y sin los consensos necesarios generará problemas quizá mayores a los que se pretende atacar.

Según dijo, el empresariado de Jalisco "está molesto", aunque hasta el momento no han entablado un diálogo formal. "He visto que a nivel nacional hay una preocupación real y yo diría, con fundamento, pero habrá que revisar el tema y ojalá se abra una oportunidad para discutir los alcances de esta reglamentación, y sobre todo insisto, de ver si lo que va a resolver no va a tener un impacto económico más profundo", finalizó.

Desde el pasado domingo entraron en vigor en todo el País los cambios al reglamento ya mencionado, que establecen, entre otros puntos, que restaurantes, bares, y negocios similares ya no podrán ofrecer el servicio de mesa con opción para fumar, es decir, deberán convertirse en espacios 100% libres de tabaco.

También señalan que las conocidas "de la esquina", o de autoservicio, y otros establecimientos, tendrán prohibido exhibir las cajetillas de cigarro o puros en los mostradores, sino que solo podrán venderse a través de listas que mencionen el producto y su precio, pero sin incluir logotipos, sellos ni marcas.

MF