Papirolas abre su edición 30 destacando la imaginación y el aprendizaje

Treinta años después de su primera edición, el Festival Papirolas abrió sus puertas este miércoles en el Centro Cultural Universitario con la consigna de seguir sembrando creatividad en la infancia y la juventud. Bajo el lema “Viaje al pasado”, el encuentro cultural infantil más importante de Jalisco arrancó una nueva edición que se extenderá hasta el 5 de octubre, con actividades en el Pabellón Cultural Universitario, el Conjunto Santander, la Plaza Bicentenario, el Ágora Jenkins y el Jardín Botánico.

La inauguración reunió a autoridades universitarias, representantes de gobierno y a quienes han acompañado al festival durante tres décadas. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, subrayó que esta trayectoria es un testimonio de constancia y de compromiso con las nuevas generaciones.

"Treinta años se dice fácil, pero detrás de cada festival hay miles de horas, no solo de trabajo y creatividad, sino sobre todo de mucho cariño para las niñas, los niños y nuestros adolescentes. Desde su creación en 1995, Papirolas ha buscado incentivar la lectura y la cultura como parte fundamental de la formación de la infancia y las juventudes de nuestro estado".

Planter recordó que el festival ha recibido más de dos millones de asistentes, además de llevar extensiones a diferentes regiones de Jalisco, donde ha alcanzado a más de 180 mil niñas, niños y jóvenes, incluidos aquellos de comunidades indígenas. Para la rectora, este impacto sólo ha sido posible gracias a las alianzas institucionales y al público que da vida al evento.

"Gracias a esas sumas de esfuerzos, podemos llegar cada vez a más jóvenes y familias. Pero sobre todo, quiero agradecerles a ustedes, niñas, niños y jóvenes, porque sin ustedes, definitivamente, Papirolas no tendría sentido".

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo compartió una experiencia personal que la vincula con el festival. Recordó que en su infancia participó en un taller dentro de Papirolas, experiencia que marcó su camino hacia la comunicación.

"Recuerdo la primera vez que fui a Papirolas. Fue en la Expo Guadalajara y participé en un taller de redacción. Fue muy emocionante porque nos invitaban a imaginar y a escribir unas líneas. Tiempos después estudié Ciencias de la Comunicación y la vida me trajo a ser la primera presidenta de Guadalajara. El recuerdo de Papirolas fue uno de los momentos más divertidos y bonitos de mi infancia".

Delgadillo resaltó la importancia de un festival que no solo entretiene, sino que siembra valores y despierta la imaginación. "La infancia es una etapa para sembrar y despertar. Sembrar las personas en las que nos vamos a convertir y despertar talentos, imaginación y curiosidad. Ese es el gran poder de Papirolas".

La directora del festival, Marcela García Bátiz, agradeció a todas las personas que han participado a lo largo de tres décadas. "Cada edición ha sido construida con pasión y compromiso y su éxito también les pertenece. 30 años de creatividad, de aprendizaje y de alegría compartida no serían posibles sin talleristas, artistas, familias, aliados y patrocinadores que han creído en el festival".

García Bátiz subrayó que el festival se ha extendido a más de 70 municipios de Jalisco, gracias al trabajo de los centros universitarios regionales. También entregó el reconocimiento “Personaje Papirolas 2025” a José Guillermo Castellanos, conocido como Memo Plastilina, quien ha sido parte del encuentro casi desde sus inicios.

El artista recibió el reconocimiento con un discurso que conectó con su trayectoria y con la esencia del festival. Relató cómo la plastilina se convirtió en su herramienta de trabajo y metáfora de la vida.

"La plastilina es mucho más que un material. Es una maestra de vida porque nos enseña la resiliencia: aunque se aplaste o se rompa, siempre se puede transformar en algo nuevo. También nos enseña flexibilidad, a mezclarte, adaptarte. Quien juega con plastilina se reconoce como un creador y entiende que tiene el poder de cambiar la forma de la realidad".

Con más de 30 años de trayectoria, Castellanos ha llevado su arte a bibliotecas, escuelas y ferias del libro en México y en el extranjero. Su trabajo ha llegado a países como Corea del Sur y Panamá, donde incluso impartió talleres para cientos de maestros. "El gran tesoro son todas esas horas acumuladas de risas y juegos con miles de niños", dijo al recibir la distinción, y añadió que este reconocimiento es para él como "una barrita nueva de plastilina, fresca, llena de posibilidades".

El artista adelantó que trabaja en un cortometraje animado basado en su libro, realizado con talento local de stop motion en Jalisco.

Para esta edición, Papirolas se organiza en cuatro grandes áreas temáticas que funcionan como ejes para las actividades: Revolución Científica y Cultural, Grandes Civilizaciones, Gigantes y la Vida en la Prehistoria y Raíces Vivas

Los asistentes pueden recorrer libremente estas áreas o sumarse a visitas guiadas, con espacios diseñados tanto para la primera infancia como para jóvenes mayores de 18 años. Durante los días hábiles por la mañana el festival recibe a grupos escolares, mientras que las tardes, así como el sábado y domingo, estarán abiertas a todo público.

