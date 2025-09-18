Lemus pide a alcaldesa de El Salto que demuestre solicitud en tiempo del Foeden

Aunque el ayuntamiento de El Salto aseguró que sí se realizó la integración de la documentación para hacer la petición de declaratoria de emergencia tras las inundaciones registradas en pasado 21 de agosto en los fraccionamientos Lilas I y II, que afectaron a 300 viviendas, el gobernador Pablo Lemus desmintió que el municipio haya presentado dicha solicitud.

Aseguró que si la alcaldesa, María Elena Limón, demuestra que hizo la petición en tiempo y forma para acceder a los recursos del Fondo Estatal para Desastres Naturales (Foeden), él pagará el apoyo económico de su propio bolsillo.

"En esta vida papelito habla. Que la presidenta de El Salto me muestre cualquier documento que haya ingresado a Protección Civil, a la Secretaría General de Gobierno, solicitando la emergencia en su municipio después de las inundaciones, selladito y firmado, que me lo enseñe, y sí ella lo tiene firmado en la fecha que debió haber estado, se lo pago yo de mi bolsa. Papelito habla. Si no hay papelito, de todas formas voy a ayudar a la gente de El Salto", comentó.

El mandatario estatal señaló que por un tema burocrático, por el cual algunos funcionarios del ayuntamiento no recabaron las firmas necesarias para integrar la solicitud, el municipio no entregó la documentación a tiempo. Las reglas de operación del Foeden establecen que se cuenta con un plazo de 48 horas hábiles para emitir su declaratoria de emergencia y solicitud de corroboración de daños. En el caso de El Salto, no obstante, al cruzarse un fin de semana, se amplió la ventana hasta cuatro días para integrar la documentación.

Con todo, Lemus Navarro se comprometió a brindar los recursos necesarios a las familias afectadas por el temporal de lluvias en El Salto. "No por un problema burocrático vamos a dejar a la gente afectada de El Salto sin apoyo, sobre todo para menaje […]. Nosotros estuvimos abiertos a recibir la información, pero El Salto no la presentó. Que me enseñen un documento que hayan presentado, uno, selladito, firmado. No lo presentaron, nosotros no podemos adivinar. Esa es la realidad de las cosas", añadió.

Ayer, el ayuntamiento de El Salto informó que la presidenta municipal se puso en contacto con el gobernador y el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, para solicitar una prórroga en la entrega de la documentación, sin embargo, pese a que se comprometieron a analizar el caso de las colonias afectadas, no se había obtenido respuesta.

"El gobierno de El Salto lamenta profundamente que se haya dejado de lado las urgentes necesidades que padecen los 300 hogares afectados por un tema burocrático. Lo más lamentable es que hasta el día de hoy ningún área del gobierno de Jalisco se haya presentado a aportar algún tipo de apoyo.", se lee en el comunicado.

Por su parte, también a través de un comunicado, el Gobierno del Estado indicó que personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos apoyó al municipio en la evaluación de daños, resultados que le fueron entregados al ayuntamiento y que debían ser integrados en la declaratoria de emergencia, y firmados por los integrantes del Comité Municipal de Emergencias, pero la solicitud nunca fue presentada al Gobierno estatal.

En tanto, en lo que va del año se han recibido nueve declaratorias de emergencia para integrarse al Foeden en los municipios de Tuxpan, Tototlán, Yahualica de González Gallo, Ocotlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Cocula, Ayotlán y La Barca.

