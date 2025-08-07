Lemus entrega 56 patrullas para 28 municipios de las regiones Valles, Norte y Centro

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y la presencia policíaca al interior de Jalisco, esta tarde el gobernador Pablo Lemus hizo entrega de 56 patrullas para 28 municipios de las regiones Valles, Norte y algunas localidades del Centro del estado, desde el municipio de Tala.

Esta es la tercera entrega de patrullas que realiza el gobernador. La primera de ellas fue en Acatlán de Juárez, donde se entregaron 66 unidades para 34 municipios de las regiones Sur, Sureste y Lagunas.

En tanto, el martes pasado se entregaron 56 vehículos más a 28 municipios de las regiones Sierra de Amula, Sierra Costa Occidental y Costa Sur. La meta, indicó el mandatario estatal, es otorgar 259 patrullas a 119 municipios del estado.

En esta ocasión, los municipios beneficiados de la región Centro son Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca y Cuquío.

En la región Valles los municipios de Ahualulco de Mercado, Ameca, Etzatlán, Magdalena, San Marcos, Tequila. Amatitlán, El Arenal, Hostotipaquillo, San Juanito, Escobedo, Tala y Teuchitlán contarán con nuevas patrullas.

Mientras tanto, en la región Norte los beneficiados son Bolaños, Colotlán, Huejuquilla el Alto, San Martín de Bolaños, Totatiche, Chimaltitán, Huejúcar, Mezquitic, Santa María de los Ángeles y Villa Guerrero.

“Por eso implementamos este programa, para poder equipar a los municipios que tienen menos recursos para el equipamiento policíaco. Compramos 259 patrullas para los municipios del Estado de Jalisco, nunca se había visto esto. Es un recurso federal combinado con un recurso estatal [...].

“El criterio para hacer la distribución de las patrullas fue únicamente un criterio poblacional. No hay criterios de partido, no hay criterios de amiguismo. Tenemos que basarnos en la matemática, en la técnica, e hicimos un censo de población y se hizo un reparto de esas patrullas de acuerdo a los ciudadanos. Es decir, se hizo un reparto per cápita de las patrullas que estamos entregando el día de hoy”, comentó Lemus Navarro.

Por su parte, el presidente municipal de Tala, Juan Gerardo Ruiz Delgado, destacó el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Además, señaló que las nuevas patrullas que recibirá el municipio permitirán fortalecer las labores de patrullaje a fin de que los habitantes se sientan más seguros en su localidad.

En tanto, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Perla Lorena López Guízar, reconoció que los municipios al interior de Jalisco tienen una “necesidad imperante” de patrullas y equipamiento policíaco.

“Con estas patrullas van a tener todas las herramientas necesarias para poder brindar seguridad y proximidad a los ciudadanos”, anotó.

NA