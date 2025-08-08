Presentación exprés

El gobernador Pablo Lemus lleva bajo el brazo 15 temas “importantísimos” para soltarle a la Presidenta Claudia Sheinbaum en su visita relámpago a Jalisco. La lista no es corta: desabasto de medicinas oncológicas, carreteras parchadas, un acueducto desde la presa Solís a León, las líneas 4 y 5 del Tren Ligero y hasta el Mundial del próximo año. Todo eso, asegura, lo platicará “tranquilamente” en el trayecto hacia Tlajomulco y Acatlán de Juárez.

¿Le bastarán un par de horas para resolver los pendientes que llevan años durmiendo el sueño de los justos?

Por otra parte, Lemus confirmó que el proyecto de cirugía mayor para el SIAPA será presentado la próxima semana a los alcaldes y las presidentas municipales. Luego vendrán los cambios.



* * *



Tequila… con hielo y drama.

Con el pecho por delante y el verbo encendido, el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, asegura que todo son calumnias: que el PAN le trae tirria, que el Museo del Tequila jamás fue su mansión ni su oficina, y que las dos bodegas de atrás solo guardaban papeles… nada de guardar ahí el tesoro nacional.

Que las remodelaciones fueron legales, que los operativos de la FGR y el INAH fueron puro show político y que ni los recorridos turísticos se cobran de más.

En resumen: alega que nada pasó, que todo fue exagerado y que es víctima de una persecución que no lo deja gobernar.



* * *



Tras el escándalo por los morenistas que se dieron el tour por Europa y Asia, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, nos receta vivir en la “justa medianía”, aunque la cartera aguante más. Un consejo entrañable… sobre todo viniendo de quienes jamás han tenido que elegir entre pagar la luz o llenar la despensa.

Según ella, todo es una campaña de la derecha para decir que “todos son iguales”… pero no es lo mismo la medianía del ciudadano que va en camión, que la del funcionario que viaja en camioneta blindada, con chofer y escolta.

Y mejor ni hablamos de la “medianía” inmobiliaria, esa donde siempre aparece un amigo generoso que presta una casa con jardín y alberca.

Eso sí: al pueblo, austeridad; para la foto de campaña, ellos se encargan de ponerse la guayabera humilde.

