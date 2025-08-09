Cada vez que cae la lluvia en Jalisco, las personas pueden imaginar calles inundadas y la cancelación de salidas nocturnas, sin embargo, también puede convertirse en el pretexto perfecto para una escapada de descanso siempre que sea haga con tiempo para evitar conflictos en la carretera.

Lejos del bullicio de la ciudad, como en el caso de Guadalajara, el sonido del agua al precipitarse desde el cielo, el aroma a tierra mojada y la neblina entre las montañas al amanecer crean un ambiente acogedor que se disfruta aún más desde un hospedaje cómodo, cálido y rodeado de naturaleza. Por eso, si no tienes planes y quieres aprovechar lo que queda de las vacaciones de verano, te contamos sobre estos destinos de Jalisco ideales para pasar un fin de semana o días de clima lluvioso sin preocupaciones.

Destinos de Jalisco ideales para viajar el fin de semana o días lluviosos

Tapalpa

Este Pueblo Mágico es uno de los favoritos para quienes buscan cabañas con chimenea y vistas al bosque. Muchas de ellas están ubicadas en zonas altas, lo que permite ver cómo la neblina desciende después de la lluvia.

Mazamitla

Conocido como la "Suiza mexicana", Mazamitla cuenta con diversidad de cabañas de madera, algunas con jacuzzis y terrazas techadas. La temporada de lluvias transforma el paisaje en un tapiz verde, ideal para admirar desde la comodidad de la habitación. Ahora imagina que lo hagas con una taza de café en la mano y arropado o en pijama.

San Sebastián del Oeste

En este destino que se encuentra a medio camino entre la montaña y el mar encontrarás cabañas y hoteles que conservan su encanto colonial. Muchas ofrecen balcones con vista a las montañas, perfectos para contemplar la lluvia y tomar fotos.

Mascota

Rodeada de bosques y montañas, Mascota ofrece hospedajes que van desde cabañas rústicas hasta posadas familiares con chimenea. En días de lluvia, el aroma de los pinos y el canto de las aves crean un ambiente relajante. Además, puedes explorar sus lagunas cercanas sin alejarte demasiado del confort de tu alojamiento.

Sierra de Quila

Esta área protegida, ubicada entre Tecolotlán y San Martín Hidalgo, cuenta con cabañas administradas por la comunidad, muchas de ellas en medio del bosque. Es un destino perfecto para desconectarte, rodearte de naturaleza y observar la lluvia sin interrupciones. La zona ofrece miradores, cascadas y senderos para explorar entre lloviznas.

En cualquiera de estos destinos, lo importante está en elegir un hospedaje con buena vista, chimenea o calefacción, y espacios techados para relajarte.

El clima de lluvia en Jalisco no solo refresca el ambiente y trae destrozos a las calles, también convierte a la naturaleza en un espectáculo que se disfruta mejor desde un refugio cómodo y bien ubicado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF