Lanzan plataforma para vigilar servicios públicos y seguridad

A fin de promover la participación ciudadana en la supervisión de la administración pública, la Contraloría de Guadalajara en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y el Gobierno Municipal de Guadalajara, lanzaron este martes la plataforma digital Mirada Pública.

En esta fase inicial la contralora ciudadana de Guadalajara, Cynthia Cantero Pacheco, informó que este proyecto le permitirá a los ciudadanos acceder a información en temas como seguridad, corrupción, desigualdad, calidad de vida, calidad de servicios públicos, adquisiciones y auditorías para la toma de decisiones.

“Nuestro objetivo es colocar al ciudadano al centro de las decisiones públicas, en el control y vigilancia de su autoridad, para que incida de forma directa en los temas que le preocupan a la sociedad, seguridad, corrupción, desigualdad, calidad de vida, calidad de servicios públicos. Con Mirada Pública atendemos y hacemos efectivas las reformas anticorrupción en nuestro país, que reconfiguran a los órganos internos de control, hacia el establecimiento de mecanismos y herramientas que combatan la corrupción”, declaró.

Cualquier persona puede acceder a este modelo a través del micrositio www.miradapublica.guadalajara.gob.mx, en el que encontrará información derivada de las licitaciones de infraestructura pública como el proceso de obras en el municipio, compras relacionadas con las etapas de planeación, licitación, adjudicación, contratación y ejecución de algún proyecto. De igual manera incluirá un padrón de inspectores con sus datos de fotografías, nombres, credencial y giros de los que se encargan, así como un espacio para calificar el servicio que brindan los inspectores.

Por su parte el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, señaló que respalda la ejecución de este modelo de la contraloría municipal, el cual tiene autonomía.

“Yo no puedo darle indicaciones, ni debo, ni lo quiero hacer, del trabajo que hace. Qué hacer o qué no hacer, no está dentro de mis atribuciones. Son puertas abiertas. Lo que quieran indagar, investigar, y no solamente para el hoy o para el mañana, sino también para el ayer. Puertas abiertas absolutamente a todo su trabajo”, expresó.

JM