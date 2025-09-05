Charros de Jalisco, nuevo rey de la Zona Norte de la LMB

Después de 54 años, los Charros de Jalisco tendrán nuevamente la posibilidad de ganar el título de la Liga Mexicana de Beisbol. Este viernes, en un quinto juego cargado de dramatismo que se alargó hasta la décima entrada, la novena de Benjamín Gil conquistó la Zona Norte y se convirtió en el primer invitado a la Serie del Rey 2025, tras derrotar por una reñida pizarra de 6-4 a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park.

Como caracterizó a esta Serie de Campeonato, la tensión se hizo sentir en todo momento y el último duelo entre Jalisco y Monterrey estuvo tan disputado que la jugada que definió al ganador tuvo que ser revisada minuciosamente por los ampáyeres, ya que Esteban Quiroz estuvo cerca de embasarse, pero un doble play y una atrapada oportuna de Kyle Garlick, les concedió a los visitantes quedarse con la victoria.

El camino para Charros no fue nada sencillo, ya que Josh Lester se estrenó en el compromiso con un sólido jonrón que llevó hombre a bordo en la tercera entrada, lo que significó que los locales tomaran la delantera.

Pero, la alegría fue fugaz para los Fantasmas Grises. Por segunda noche consecutiva, Willie Calhoun lideró la ofensiva y voló la pelota fuera del diamante para emparejar las acciones, ya que Mateo Gil también fue impulsado a la caja registradora por el batazo del “Oso”, quien sumó su tercer jonrón contra Sultanes.

La contestación jalisciense no se limitó sólo a empatar, y Josh Fuentes se sumó con un doble productor que llevó a Garlick a timbrar. Por si fuera poco, en el quinto inning, Jalisco se vio beneficiado por un wild pitch que aprovechó “el hijo del papá” para aumentar la ventaja.

Por su parte, el pitcher abridor Zac Grotz se bajó de la lomita dejando el juego ganado y después de seis entradas completas, en las que toleró cinco imparables, un cuadrangular, dos rayitas, un pasaporte y abanicó a dos rivales.

A su relevo, vino Miguel Aguilar, pero después de que le batearan dos imparables, tuvo que cederle el lugar a Rafael Córdova, quien fue el encargado de cerrar la séptima entrada. Con la confianza de haber controlado a los oponentes, Córdova continuó trabajando para el octavo episodio, pero ahí todo se complicó, ya que Ramiro Peña lo sorprendió con un jonrón productor que le autorizó a Monterrey igualar nuevamente el marcador.

Sin que las dos escuadras se hicieran daño en el noveno episodio, todo se tuvo que resolver en extra innings, donde Fuentes volvió a aparecer con un doble que impulsó a Gil y Calhoun a tierra prometida, y así Jalisco se quedó a tres ponches de la victoria.

Trevor Clifton cargó con la responsabilidad de salvar el juego y, aunque permitió que dos bases se ocuparan, cumplió con la misión para que los Charros consumaran su pase a la Serie del Rey.