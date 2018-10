La venta de cigarros sueltos, sin sanciones

A pesar de que la ley la prohíbe, la venta de cigarros sueltos es una práctica común en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La Ley General para el Control del Tabaco señala en su Artículo 16 que no se permite “comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad”. Sin embargo, la restricción se encuentra prácticamente en el olvido en muchos comercios de la ciudad.

Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que no se ha sancionado a ningún establecimiento por esta práctica.

Sin embargo, en un recorrido realizado por comercios ubicados en colonias como La Perla, Independencia Oriente, El Retiro y el Centro, este medio corroboró que el comercio de cigarros por unidades es un acto cotidiano. De una veintena de establecimientos que se visitaron, sólo seis no realizaban esta acción.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (Encodat), en la Entidad hay actualmente 996 mil fumadores. Cuatro de cada 10 consumen tabaco diariamente.

Uno de ellos es Fernando Morales, quien acostumbra comprar cigarros sueltos cuando no tiene dinero suficiente para adquirir la cajetilla completa o cuando intenta dejar de fumar. En este último caso, opinó que adquirirlos así le permite dosificar la cantidad de tabaco que consume. Sus intentos por dejarlo no han sido exitosos.

Octavio Campollo Rivas, director del Centro de Estudios en Alcoholismo y Adicciones de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que la prohibición de vender cigarros sueltos es útil porque obstruye la capacidad adquisitiva de los fumadores.

“Hay personas fumadoras que en algún momento no tienen cigarros y tampoco tienen el dinero suficiente para comprar la cajetilla completa. La venta de cigarros sueltos permite que se compre uno o dos para seguir fumando”.

Voz del experto

Octavio Campollo (titular del Centro de Estudios en Alcoholismo y Adicciones de la UdeG)

Se reduce práctica entre los adolescentes

El especialista acentuó que, aunque la cantidad de fumadores adultos se ha mantenido fija, sí se puede observar una disminución del hábito entre los adolescentes, el cual pasó de tener una prevalencia de 10% a 6% a nivel nacional.

El investigador destacó que no se puede determinar si las políticas públicas implementadas son las responsables de esta reducción, pues no se han hecho los estudios necesarios.

La Ley General para el Control del Tabaco es una consecuencia de la entrada a México al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco en 2003 y cuya adhesión el país confirmó un año después. No obstante, el experto lamentó que no se pueda confirmar si las políticas públicas implementadas tienen la efectividad deseada.

“No podemos correlacionar que la firma a este tratado haya provocado la disminución al tabaquismo. No se sabe porque no se ha hecho un estudio al respecto”.

En Jalisco, la edad promedio en que las personas se inician en el hábito de fumar va de los 17 a los 20 años. La prevalencia de adolescentes jaliscienses que son fumadores es de 3%, de los cuales la mayor parte son fumadores ocasionales.

Alta exposición en el trabajo

Jalisco tiene una alta exposición de Humo de Tabaco de Segunda Mano (HTSM) en el trabajo. La Encodat 2016-2017 señala que, mientras que el promedio nacional es de 15%, el Estado registra 23 por ciento.

Además, es la segunda Entidad con una mayor exposición para los no fumadores al humo de tabaco en el hogar, con una prevalencia de 19 por ciento. El promedio nacional se ubica en 14 por ciento.

Esta exposición para los no fumadores afecta de manera particular a los adolescentes, pues estos estuvieron en contacto con el humo del tabaco casi el doble que los adultos.

El Estado también presenta una mayor exposición de HTSM que el promedio nacional en restaurantes, bares, transporte público y escuelas.

En el Estado, una quinta parte de la población fuma tabaco. La Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco entró en vigencia en febrero de 2013 con el objetivo de proteger a los no fumadores y su derecho a poder convivir en espacios libres de este humo.

Bajan penalizaciones por Ley Antitabaco

En los últimos seis años, no se ha impuesto una sola sanción a ningún comercio por la venta de cigarros sueltos. No obstante, no es esta la única violación a la Ley General que presenta un número pequeño de sanciones. En lo que va del año, la Secretaría de Salud Jalisco ha sancionado a siete establecimientos por no apegarse a otros lineamientos para el control de tabaco. En 2017, sólo un local fue castigado.

Durante la actual administración, el año en que se aplicaron más penalizaciones fue en 2013, con un total de 28. A partir de entonces, el número de multas bajó a cifras mucho menores.

Dagoberto García Mejía, titular de la Coprisjal, explicó que este órgano es preventivo, no sancionatorio. Por esta razón, cuando se detectan establecimientos que funcionan en contra de las normas, primero se les invita a apegarse a la ley y se les deja un oficio donde se les advierte de la sanción a la que se pueden hacer acreedores en caso de reincidir. Destacó que, en este año, se les ha hecho este llamado a cuatro negocios. “Hay que entender que muchos comerciantes desconocen que está prohibido”, apuntó.

En caso de que se detecten reincidencias, se le aplica una multa económica que puede ir de cinco mil a 70 mil pesos, según la gravedad del caso.

La Coprisjal aseguró tener un operativo permanente en coadyuvancia con el Gobierno federal, en el cual realiza cinco revisiones por mes en el Estado, además de ubicaciones específicas a las que acuden luego de una denuncia ciudadana.

En el recorrido que esta casa editorial realizó por 20 tiendas de Guadalajara, algunos de los comerciantes comentaron que no han sido objeto de una supervisión en años.