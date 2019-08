La democracia en México está en riesgo: Calderón

Con el llamado a participar, el ex presidente Felipe Calderón pidió a sus simpatizantes organizarse y sumarse a la actividad política para ser contrapeso del gobierno. Advirtió que la democracia en México está en riesgo, con el regreso de un modelo de partido hegemónico, sostuvo que el sistema de partidos tradicionales está debilitado porque cerraron la participación a los ciudadanos.

El ex mandatario visitó Guadalajara para impartir la conferencia “Los retos que enfrentamos”, donde recapituló momentos de su sexenio.

“Yo creo que la democracia sí está en riesgo, hay varios síntomas. Hechos como el de Baja California, donde la gente votó por un gobierno de dos años y de la manga le sacan un gobierno de cinco, o la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En Venezuela se tardaron doce años en reaccionar, México no puede esperar doce años, hagámoslo ahora”, argumentó.

Tras una exposición de casi dos horas, solicitó a los asistentes analizar el proyecto de México Libre, que busca el registro como partido. Dijo que deben realizar 200 asambleas en todo el país, en Jalisco han celebrado tres.

Al hablar de seguridad, afirmó que al final de su gestión había índices de criminalidad menores que los actuales. Destacó haber impulsado la aplicación de pruebas de control de confianza y la conformación de la Plataforma México. Apuntó que, pese a las polémicas, la Guardia Nacional es un buen esfuerzo que debe articularse. Calderón aseveró que la delincuencia se debe combatir y no pretender disminuirla con una estrategia de “abrazos, no balazos”.

Al abordar el tema económico, el ex mandatario subrayó las medidas que tomó para enfrentar la crisis del 2009, ironizó sobre los escenarios de “crecimiento cero” de la actual administración y dijo que están para “irse a celebrar a la Minerva”

Alfaro no me dio buena espina: Calderón

Aunque se reservó su opinión sobre los primeros meses de gobierno de Enrique Alfaro, el ex presidente Felipe Calderón afirmó que no le dio “buena espina” cuando durante la campaña de 2012, el hoy gobernador aseguró que él lo invitó a ser candidato del PAN; lo que sostiene nunca pasó.

“Alguna vez me pidieron que hablara con él (Alfaro) porque había gente interesada en postularlo como candidato del PAN, me reservo mi opinión de lo que dije allí. Él dijo que yo lo había invitado a ser candidato lo cual no es cierto, a toro pasado, eso nunca fue cierto. Eso no me da muy buena espina, aunque no tengo nada con él”, comentó.

El ex presidente dijo que hay gente buena en la administración de Alfaro, refirió que en materia de seguridad se han complicado las cosas en el Estado, pero apuntó que no todo es por responsabilidad estatal.

Lamentó la situación que atraviesa el ex dirigente del PAN Jalisco, Antonio Gloria, que se encuentra encarcelado, apuntó que le sorprende el hecho porque en su experiencia el funcionario que él conoció era buena persona.

