La UdeG recuerda creación de la Red Universitaria

Para conmemorar 25 años de la creación de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, académicos de la casa de estudios jalisciense que participaron en este proyecto sostuvieron un diálogo para rememorar el largo proceso que llevó a que la UdeG tenga su forma actual.

“No fue un proceso terso, fácil y rápido, sino uno tosco y conflictivo”, recordó el académico Adrián Acosta Silva, quien hizo un recorrido por los diferentes obstáculos por los que atravesó la Universidad en el proceso de reforma a principios de los años noventa.

Rosa Rojas Paredes, destacó que esta transformación se llevó a cabo en un contexto histórico de cambio con acontecimientos como la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, que hicieron que la UdeG requiriera urgentemente una renovación de raíz para adaptarse a los nuevos tiempos.

El director de la Preparatoria No. 5, José Manuel Jurado Parres, afirmó que “esta Universidad ha sido producto del esfuerzo y no del privilegio desde el principio” al recordar los problemas financieros que ha tenido que enfrentar la institución educativa desde su fundación, durante la creación de la Red y en la actualidad. No obstante, Jurado Parres insistió en que la creación de la Red logró superar estas dificultades gracias a que era un proyecto sólido y bien planeado, y llamó a la unidad al interior de la casa de estudios ante las dificultades que enfrenta actualmente para obtener recursos.

La diputada local Mara Robles Villaseñor, destacó la participación de los estudiantes en tiempos de la Reforma universitaria, cuando ella era consejera universitaria. Recalcó que los estudiantes son “la razón de ser” de toda universidad y que es derecho de los estudiantes tener una participación activa en la toma de decisiones al interior de la institución.

