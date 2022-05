La UAVI en Zapopan cumple 10 años; protege a más de 21 mil mujeres

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UAVI) de la Comisaría de Policía de Zapopan destacó que desde su formación han protegido la integridad de más de 21 mil personas, especialmente de mujeres.

El comisario General de Seguridad Pública, Jorge Alberto Arizpe, resaltó durante el evento que tuvo lugar este mediodía en el Centro Cultural Constitución que la UAVI en sus inicios estaba integrada por un comandante, 14 elementos y tres unidades; actualmente tiene 49 elementos operativos, entre ellos un oficial encargado de la unidad, dos suboficiales, dos policías segundos, tres policías terceros y 41 policías, además de 14 unidades y 47 tablets.

“Hoy podemos dar cuenta de la detención de 22 agresores gracias a la activación de los Pulsos de Vida. Ustedes y todos los que integramos la Comisaría tenemos un compromiso muy grande con la ciudadanía y no podemos defraudarlos”, señaló Arizpe.

Por su parte, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, destacó que la violencia hacia las mujeres es un problema en el que, aún con la creación de esta unidad, falta mucho por hacer.

“Lo peor que nos podía suceder como sociedad es empezar a ver la violencia como algo natural, porque así nos pasa en la vida. Eso no lo vamos a permitir en Zapopan y no lo vamos a permitir como sociedad”, dijo.

Frangie destacó que la problemática de violencia de género se debe de atacar desde raíz, con una reeducación.

“Yo quiero hacer un llamado, no a las mujeres, un llamado a los hombres, los culpables de esto somos los hombres. Las mujeres lo único que quieren es un piso parejo. Las mujeres lo único que quieren es equidad, no más, no menos”, acotó.

Las principales actividades de la UAVI son la atención, traslado, canalización, acompañamiento, seguimiento y detección de riesgos, además de la implementación de Los Pulsos de Vida, dispositivos electrónicos para la protección de mujeres.

Desde que entró en vigor el Pulso de Vida en 2019, se han beneficiado a dos mil 047 personas con este sistema. Se otorga a mujeres que poseen una medida de protección por estar en una situación de riesgo o por haber sido violentadas.

Actualmente, Zapopan tiene 454 Pulsos de Vida y se ha logrado la detención de 22 agresores por medio del dispositivo.

