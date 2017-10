La SSJ realiza Jornada de Reconstrucción Mamaria gratuita

GUADALAJARA, JALISCO.- Como parte de las actividades que realiza la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) en el mes de la Prevención del Cáncer de Mama, se llevará a cabo la Jornada Quirúrgica de Reconstrucción Mamaria a 17 pacientes que han sido mastectomizadas. A través del Programa Cirujano Te Visita, desde hoy y hasta el 13 de octubre, se realizarán las intervenciones en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva.

“Esta jornada de reconstrucción de mama es la primera que estamos haciendo en el Instituto de Cirugía Reconstructiva, con apoyo de la mayoría de las instituciones”, informó el jefe del Departamento de Fortalecimiento de la Atención Médica, Héctor Navarrete.

Detalló que el programa se ha desarrollado desde hace varios años para apoyar a las pacientes que tuvieron una cirugía previa de mastectomía, para tratar de que su actividad y vida sea lo más normal posible.

TESTIMONIO

La cicatriz es un recordatorio constante

Bertha Beltrán tenía 30 años cuando le detectaron el cáncer de mama, un cáncer tan agresivo que los médicos debieron ser igual de agresivos con él, o por lo menos así lo definió el oncólogo que la trató en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así que le quitaron un seno para evitar que siguiera avanzando.

Después de la operación, Bertha continuó el tratamiento con radioterapias y quimioterapias, gracias a las cuales el cáncer desapareció. Sin embargo, después de 15 años, seguía teniendo la marca que le dejaron aquellos días tan difíciles: la cicatriz.

“Verse con eso es como verse mutilado, como ver que cursaste una gran batalla y que venciste, pero, al final de cuentas, perdiste algo. Y era un recordatorio todo el tiempo del susto que vives y piensas ‘¿y si regresa?’. La cicatriz es un recordatorio de que algo pasó, de que algo llegó y te tambaleó”.

Gracias a las campañas que lanza el Hospital Civil de Guadalajara (HCG) para reconstrucción mamaria, Bertha tuvo una primera cirugía en noviembre de 2016, en la cual rotaron el músculo de su espalda hacia el área del seno; luego, en junio pasado, le colocaron un implante y, dentro de alrededor de tres meses, con otra cirugía, tendrá una nueva mama, totalmente reconstruida.

“Yo soy empleada doméstica, ya había descartado esa posibilidad, pero me apunté y me dieron la oportunidad. Para mí esto significa cerrar ese ciclo, decir: ‘sí pasó, pero ya no va a volver a pasar’. Tener el seno reconstruido me da esperanza”.

En promedio, según datos del HCG, una reconstrucción de mama cuesta 25 mil pesos, incluyendo insumos, costo de cirugía y hospitalización.

Ahora, con 47 años, Bertha asegura que disfruta más de la vida, el cáncer la hizo reflexionar sobre su vida y se separó de su pareja, con quien sufría violencia psicológica, y decidió disfrutar mucho más a sus hijos.