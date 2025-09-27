Ayuntamiento de Guadalajara avala convenio con Extra AC: donará 100 mil árboles

Con el objetivo de avanzar en la meta de convertir a Guadalajara en la Ciudad más verde de México, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la firma de un convenio de colaboración con la asociación civil Extra AC.

De acuerdo con el decreto avalado, la organización donará 100 mil árboles al municipio para acciones de reforestación, además de realizar talleres comunitarios en distintas colonias. Por su parte, el Gobierno difundirá las actividades y entregará a la asociación 3.5 millones de pesos como parte del acuerdo.

Los ejemplares donados deberán tener, al menos, una pulgada de diámetro y 45 centímetros de altura, lo que permitirá una mayor tasa de supervivencia. Entre las especies consideradas se encuentran guayabo fresa, níspero, cedro blanco, ceiba, fresno, guamúchil y mezquite.

El decreto establece que los árboles se entregarán en actividades coordinadas por Cuidamos Guadalajara, en espacios públicos de gran afluencia como tianguis, mercados, plazas y áreas recreativas. Asimismo, se habilitarán puntos de adopción para fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

Extra AC, en conjunto con el Gobierno, también llevará a cabo talleres de sensibilización ambiental tanto presenciales como digitales. Los cursos incluirán temas como agricultura urbana, conservación del agua, uso de plantas medicinales y actividades dirigidas a niños y adolescentes.

El convenio busca además fortalecer el programa Guadalajara Limpia, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y sociedad.

