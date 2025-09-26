Chocan Guardia Nacional y Macrobús en Guadalajara

La tarde de este viernes una unidad del Macrobús y una patrulla de la Guardia Nacional protagonizaron un percance vial en el municipio de Guadalajara que obligó al sistema de transporte a suspender el servicio en la estación donde ocurrieron los hechos.

Sucedió poco antes de las 14:00 horas, en el cruce de la Calzada Independencia y la avenida Washingon, en la colonia Moderna, donde la unidad TM-004 del Macrobús impactó contra el costado de la patrulla 25915 de la Guardia Nacional. Debido a esto, la parte lateral de la camioneta quedó suelta sobre la vía.

Las autoridades no dieron a conocer si hubo personas pasajeras lesionadas. Solo se supo, de forma extraoficial, que un elemento de la Guardia Nacional fue valorado en el sitio por una ambulancia particular.

El hecho fue apoyado por personal de la Policía Vial para agilizar el tránsito de la zona.

Debido al hecho la Secretaría de Transportes informó a través de su canal oficial de mensajería WhatsApp que el servicio del Macrobús, tanto en su recorrido habitual, como Express, omitiría la estación Agua Azul en el sentido de Mirador a Fray Angélico mientras se realizaban los trámites correspondientes.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales ocurrió el percance. Será hasta que las cámaras de videovigilancia de la unidad de transporte público y de los alrededores del sitio sean analizadas por las autoridades correspondientes que se puedan determinar responsabilidades.

YC