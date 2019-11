La Fiscalía ha sido omisa en el programa Senderos Seguros: FEU

A un casi un año de que se implementó el programa Senderos Seguros en las cercanías de las preparatorias y centros de la Universidad de Guadalajara con el objetivo de reducir la incidencia de delitos de los que son víctimas los estudiantes, la Fiscalía del Estado ha sido omisa en la coordinación del programa.

"La Fiscalía no colabora, no informa, no es transparente, no nos dan resultados y no tienen comunicación con nosotros"

"La Fiscalía no colabora, no informa, no es transparente, no nos dan resultados y no tienen comunicación con nosotros, han sido la peor institución en este programa y han sido poco responsables", dijo Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

También señaló que a pesar de que una de las promesas era homologar las incidencias de la Universidad con las de la Fiscalía, esto no ha sucedido. "El trabajo con el área de prevención de delito es casi nulo, con quien trabajamos es con la Secretaría de Seguridad", agregó.

Medina Varela señaló que en el tercer trimestre del 2019 ha habido más delitos en los alrededores de los centros universitarios y las preparatorias. Éstos se dispararon en el municipio de Guadalajara, sobre todo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

A noviembre del 2019, la Coordinación General de Seguridad ha registrado 255 robos a miembros de la comunidad universitaria, en 21% de estos estuvo involucrada un arma de fuego y en 29% de estos se trató de un "arrebato". Durante todo el año pasado se registraron 279 robos.

Medina Varela recalcó que estudiantes de la comunidad universitaria también han sido víctimas de delitos de "alto impacto" como violaciones, homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones forzadas. Uno de estos casos fue el de Atzhiri Sánchez, alumna de derecho, quien fue asesinada a mediados de octubre.

El presidente de la FEU reconoció que hay pendientes para el programa de Senderos Seguros. "En el seguimiento de las denuncias y acceso a la justicia no hemos logrado que se atienda esta parte, lo cual es delicado, incluso de compañeros desaparecidos que hemos tenido, de los delitos de alto impacto hay impunidad y cero sentencias" comentó Jesús Medina.

Otro de los rubros en los que reconoció que han fallado es en implementar la tecnología para atender las denuncias en la Universidad y darles seguimiento.

SABER MÁS

Robos contra miembros de la UdeG

2017 355

2018 279

2019 255*

*Hasta noviembre

Fuente: FEU

JM