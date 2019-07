La FEU busca diálogo con Alfaro ante alza a tarifa del transporte

Luego de que se incrementará el costo del Tren Ligero y Macrobús, y anunciarán lo mismo para otras rutas de transporte público, Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que buscan una mesa de diálogo entre hoy y el viernes con las autoridades gubernamentales a cargo de la movilidad y organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público (OCMTO).

De no haber apertura, advirtió, el sábado convocarán a una manifestación que podría realizarse la próxima semana, buscando los mínimos daños a la paz de la población.

Sin embargo, aunque aceptarían como conducto a los secretarios, no podrían tener ningún acuerdo sin el gobernador, Enrique Alfaro.

En esta mesa, Medina explicó que tratarán tres puntos: Transbordos gratuitos, liberar el estudio de tarifa social y una auditoría (evaluación) social a los camiones de ruta-empresa.

“Si no hay apertura, si no nos reciben, si no hay puertas abiertas, si en esta semana no se resuelve que podamos tener una reunión abierta y pública donde se discutan estos planteamientos, nosotros vamos a convocar a una movilización a partir de la siguiente semana a los estudiantes que se puedan congregar”, expresó.

Sobre el video que publicó este domingo Alfaro, donde señalaba que gobernar era tomar decisiones difíciles, Medina manifestó que “si de tomar decisiones difíciles se trata, ¿por qué no se la cargamos (la mano) a los carros? Seguramente ahí es donde más les duele porque ahí es donde está el electorado y, seguramente, también se está pensando en elecciones”.

Apuntó que, de haber un tipo de impuesto a los autos particulares donde el recaudo estuviera etiquetado para transporte público “generarían recursos para poder pagar la Línea 4, el Peribús y renovar el parque vehicular (de transporte)” y agregó que “sabemos que esto no es popular, pero ahí es donde están verdaderamente las decisiones difíciles y no en cómo “se las cargas” a la gente que menos recursos tiene”.

Por su parte, Ana Belén Vázquez, coordinadora del OCMTP, resaltó que desde el Observatorio rechazan la tarifa, y proponen se modifique el programa MiTransporte bajo tres acciones que indicaron en un comunicado: Servicio, operación y la creación de un esquema de participación social.

Finalmente, Medina destacó que podrían interponer un amparo para congelar la tarifa de siete pesos hasta que no haya mejoras.

NUMERALIA



8,428 heridos

4,465 accidentes derivados del transporte público de pasajeros*

*2012-2019. Secretaría de Transporte.

CIFRA



19 personas muertas en accidentes viales donde participa el transporte público de pasajeros en 2019.