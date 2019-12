La CEDHJ ve rebasado al Centro de Justicia para las Mujeres

Emitir un protocolo para investigar los casos de violencia intrafamiliar y reforzar el servicio del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), son elementos básicos para prevenir que vuelva a presentarse un caso como el de Vanesa, quien fue asesinada por su ex pareja afuera de Casa Jalisco; afirmó César Orozco Sánchez segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Luego de documentar que la víctima acudió 16 veces al CJM donde los funcionarios que la atendieron no valoraron adecuadamente la violencia extrema que vivía, el visitador subrayó que el Centro debe tener más personal de atención capacitado y certificado.

"Es urgentísimo, es prioritario echarle un vistazo al Centro de Justicia que vean como trabajan, que no se dan abasto y no están capacitados; ellos mismos lo reconocen. Tienen mucho volumen de trabajo y no tienen un protocolo para integrar los asuntos relacionados con violencia familiar. Basta con que el fiscal vaya al centro y vea como trabajan y la carga que tiene el Ministerio Público y se dará cuenta de las carencias", comentó.

Refirió que la primera vez que Vanesa acudió al CJM a presentar denuncia, en septiembre de 2017, tardó doce horas en ser atendida. Expuso que la falta de eficacia en las medidas de protección y de diligencia en la investigación del caso, son violaciones institucionales a los derechos humanos de la víctima arrastradas desde la anterior administración estatal.

El visitador detalló que la recomendación 38/2019 de la CEDHJ, emitida por el caso de Vanesa, es la tercera por el asesinato de mujeres víctimas de violencia de género y adelantó que están en proceso de integrar una cuarta; dijo que en los cuatro asuntos hay patrones similares y omisiones institucionales. Añadió que muestra de la deuda histórica institucional en la materia es que las sentencias por el delito de violencia familiar son mínimas y que a cada agente del Ministerio Público le toca revisar miles de expedientes con poco personal y sin elementos para investigar adecuadamente.

Pongamos un alto a la violencia. ✋�� ¡Acércate al CJM, no estás sola! pic.twitter.com/lPSqDBevIF — Centro de Justicia para las Mujeres Jalisco (@CJMJalisco) December 28, 2019

PARA SABER

Deficiencias encontradas por la CEDHJ:

No existió en la carpeta una línea clara, ni diligencias para esclarecer los hechos de violencia que denunció y para evitar que continuaran.

Se ignoró el contexto de violencia de género del cual era víctima. La valoración de riesgo no se realizó adecuadamente.

No se buscó sancionar al responsable y fueron nulos los esfuerzos para acreditar el grado de participación que tenía el victimario.

Las autoridades ministeriales solicitaron de manera reiterada que la víctima proporcionara testigos por cada denuncia presentada.

Se delegó a la víctima la responsabilidad de entregar oficios a instituciones públicas a pesar de conocer el riesgo.

No se llevó a cabo el monitoreo del caso ni modificación del plan de emergencia de la víctima.

El personal del Ministerio Público y de la Policía Investigadora, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos Contra las Mujeres de la Fiscalía Estatal, no actuó con un enfoque de género.

