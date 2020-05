La CEDHJ se pronuncia ante educación a distancia; indígenas sufren mayor rezago

La Comisión Nacional de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió un pronunciamiento ante las medidas dictadas por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) para concluir el ciclo escolar a distancia, pues considera que dichas medidas también deben incluir a comunidades indígenas que disponen de un acceso limitado a recursos tecnológicos.

Lo que sugiere, es la implementación de estrategias educativas diferentes en zonas rurales y comunidades indígenas que se adapten y respondan a la realidad geográfica, social, económica, infraestructural y tecnológica.

El Covid-19 no discrimina, por ello nuestra respuesta tampoco debería hacerlo. https://t.co/H5sMcPP24L pic.twitter.com/NnFvTywJjj — CEDH en Jalisco (@CEDHJ) May 16, 2020

La Comisión recuerda el caso del pueblo wixárika, que en el diagnóstico municipal de Mezquitic (2019) del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) comprobó que su pobreza corresponde al de una persona cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios básicos.

También agrega que “en las comunidades indígenas existe una enorme carencia social, infraestructural y tecnológica que da pie al rezago educativo. La mayoría de los hogares no cuenta con algún equipo de cómputo, y sólo un porcentaje mínimo de sus pobladores (cuando no falla el servicio eléctrico en temporada de lluvia) tiene acceso a Internet y a telefonía celular; omitiendo que muchos de los hogares no cuentan con energía eléctrica o solar, ni tampoco servicio telefónico”.

JM