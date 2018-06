Kumamoto se compromete a combatir la corrupción en el sector salud

El candidato independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, irá contra la corrupción en el sector salud. Menciona que en caso de llegar a la Cámara alta presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para universalizar el acceso a la salud y la cobertura total.

Para lograrlo, explicó, deberán llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de desvío de recursos que generan desabasto de insumos y falta de doctores en instancias como el Seguro Popular.

-¿Cómo llegar a las últimas consecuencias en la corrupción en el Seguro Popular si perseguirla es facultad del Ejecutivo?

Vamos a acuerpar a la Auditoría Superior de la Federación en todo lo posible. No podemos permitir la purga de investigadores que han detectado el desvío de recursos. Se han robado hasta las gasas en el sistema de salud público, no hay dinero siquiera para comprar aspirinas. Me toca a mí ser una voz política, si bien es cierto que no me tocaría la procuración de justicia o hacer la investigación, sí nos toca hacer presión.

-¿Qué más contempla esta iniciativa?

Se va a destinar en salud el 9% del PIB, habrá que hacer adecuaciones desde la Cámara de Diputados con mis compañeros independientes. Tenemos que lograr que se invierta 70% en prevención y primer nivel: tener clínicas de primer nivel para las comunidades y que la salud cambie a procurar la salud y no a curar la enfermedad.

Perfil del aspirante

José Pedro Kumamoto Aguilar, 28 años, candidato independiente al Senado.

Las tres iniciativas principales:

-Retomar la iniciativa de Ley de Agua Para todos, Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, nueva Ley de Biodiversidad.

-Sin Voto No Hay Dinero.

-Reforma a la Ley General de Salud.

-¿De dónde obtendrá los recursos necesarios para aumentar la inversión?

Buena parte pueden venir de las utilidades de Pemex y de CFE. Podemos procurar cerca de 170 mil millones de pesos al año de estas utilidades. También tenemos que impulsar que se acabe la corrupción al momento de perdonar impuestos porque se exentan sin ningún tipo de criterio a las empresas relacionadas con los poderosos. Esos son cerca de 86 mil millones anuales. Habrá otros tres mil millones de pesos si aplicamos Sin Voto No Hay Dinero y haremos una revisión de los recursos que se destinan a la publicidad oficial.

¿Llevará Sin Voto No Hay Dinero al Senado?

Desde luego que sí, llevaremos lo que ya logramos en Jalisco. La sociedad hizo mucha presión a través de redes sociales, de llamadas, y eso permitió que las fracciones de PRI, MC, del PAN y yo pudiéramos sacar la iniciativa que presenté y bajarle 60% de la lana a los partidos políticos. Vamos a hacer el mismo esquema. Es la forma en la que yo voy a legislar en el Senado de la República.

A bote pronto:

-¿A favor del aborto?

La criminalización no es la salida. Tenemos que prevenir con salud y sobre todo con educación. Impulsar que las adopciones sean más sencillas y penar de forma más severa a las violaciones.

-¿Ley de Seguridad Interior?

En contra y a favor de la iniciativa seguridad sin guerra, de reconocer el trabajo que han hecho las fuerzas de distintos órdenes, pero también reconocer que tenemos que impulsar a las policías estatales, municipales y federal.

-¿Mariguana de uso lúdico?

Estoy a favor de la legalización para usos médicos y del debate para usos lúdicos.

-¿Aumento al salario mínimo?

Desde luego que sí, como ya lo han dicho los organismos empresariales y académicos. Tenemos que acabar con la precarización del trabajador.

-¿Reducción de diputados y senadores?

Hay que quitar todos los senadores plurinominales y reducir los pluris y de mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Nos quedaríamos con menos de 100 senadores y reducir los diputados a la mitad (250).