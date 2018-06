Juez ordena suspender obras de rehabilitación en Arboledas del Sur

El Ayuntamiento de Guadalajara suspendió las obras de rehabilitación en el Bosque Urbano de Arboledas del Sur en cumplimiento a una suspensión otorgada por el Juez Tercero de Distrito a vecinos que se oponen a los trabajos.

El juez había emitido una resolución para parar las obras pero el municipio, al considerar que la rehabilitación no violaba el recurso legal pues no se van a construir departamentos en el punto, pidió una aclaración al juzgador si podían continuar con los trabajos o no. Hoy fueron notificados que sí deben detener las obras.

Mediante un comunicado, el municipio informó que las obras serán detenidas en tanto se resuelve el proceso legal.

“Aunque no compartimos la interpretación del juzgador, el Gobierno de Guadalajara, como siempre lo ha hecho, actuará conforme a derecho y a la legalidad, y acatará la resolución”.

“No obstante, el Gobierno de Guadalajara continuará la defensa legal del patrimonio de todos los ciudadanos y promoveremos las acciones legales correspondientes para que este importante bosque siga siendo propiedad municipal”.

La administración municipal aseguró que no cesará en su responsabilidad de defender el espacio público y seguirá los procesos jurídicos necesarios para que Arboledas del Sur “pueda contar con un parque de primera calidad dentro de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara”.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento publicó un video en el que afirman que no buscan talar árboles o construir inmuebles en la zona.

JA