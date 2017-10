Juan Pedro espera una nueva cirugía para perder más kilos

Juan Pedro Franco Salas perdió kilos y ganó tranquilidad después de la cirugía a la que se sometió el pasado mes de mayo y que, en pocas palabras, sirvió para hacer su estómago más chico.

Ya puede moverse más, se puede desplazar con su andadera y un bastón que él mismo hizo con un pedazo de tubería de agua, porque no hay bastones para personas con su peso, además de que ya duerme mejor y tiene más movimiento en su cama.

Su cambio ha sido favorable y no es para menos. De los 595 kilogramos que le dieron el título del hombre más obeso del mundo en Récord Guinness y lo mantuvieron postrado durante seis años en una cama, perdió 218 con la cirugía.

“Me he sentido muy bien, he estado más tranquilo, me he podido levantar un poquito más, sin tanto esfuerzo; ya me muevo un poco mejor aquí en la cama, hasta para sentarme, que antes me tenían que ayudar, ahí vamos echándole muchas ganas, tratando de hacer todo lo que nos dicen”.

Esta intervención se llama manga gástrica y es apenas un paso en su tratamiento. El camino a su meta es largo pero él no se da por vencido, dice que confía en Dios y en todo el equipo Gastric Bypass México de Guadalajara, encabezadas por su doctor, José Antonio Castañeda.

Lo que sigue es que todos sus niveles metabólicos estén en parámetros normales para poder entrar a quirófano nuevamente y someterlo a un bypass gástrico con el que se espera que baje más kilogramos y mejore su calidad de vida.

Juan Pedro tiene 33 años y es originario de Aguascalientes, pero desde hace 10 meses vive junto a sus padres en Guadalajara, para tener un seguimiento y vigilancia permanentes en el proceso pre, durante y post operatorio.

“Estoy motivado por los logros que he tenido y pues ahí vamos, paso a pasito, a la expectativa de que ya llegue la próxima cirugía; me siento contento, de ánimo estoy bien”.

Juan Pedro vive con diabetes, hipertensión y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), por lo que depende un aparato de oxígeno. Sin embargo, ve hacia adelante y algo que lo motiva es volver a trabajar, ayudar a su familia y poder estar en mejores condiciones de salud.

Por lo pronto, sigue las recomendaciones de sus médicos, come lo que se le indica y ayuda a su mamá a preparar granola y galletas de avena caseras para poder tener un ingreso económico.

¿Cómo ayudar a Juan Pedro?

Si deseas apoyar a Juan Pedro, puedes hacerlo mediante la cuenta de Santander 60-58582329-4, a nombre de la señora María de Jesús Salas Lemus.

Esperan avances para realizarle bypass

Para que a Juan Pedro Franco Salas se le pueda practicar una cirugía de bypass gástrico, es importante que tenga condiciones nutricionales adecuadas, que sus niveles de glucosa y presión estén dentro de los parámetros normales, y que sus pulmones trabajen adecuadamente.

Este mes, el equipo de Gastric Bypass México de Guadalajara lo pesará y hará una evaluación general a nivel cardiovascular, para deliberar si puede o no someterse ya a una cirugía, informó su médico, José Antonio Castañeda.

Con la primera cirugía de manga gástrica, Juan Pedro logró bajar 218 kilogramos de los 595 con los que llegó a Guadalajara.

“Hay que brindarle ciertas garantías para que el riesgo siga siendo mínimo en la cirugía; estos cambios que está teniendo Juan Pedro y el porqué está en Guadalajara es porque sigue siendo una persona enferma, con obesidad extrema y con riesgos de que presente complicaciones derivadas de la misma obesidad”.

Si Juan Pedro llega sin niveles normales en sangre, habrá que esperar más tiempo, hasta que el riesgo baje al mínimo y entre en buenas condiciones al quirófano.

Los médicos ven hasta el momento buenos resultados con la primera cirugía que se realizó a Juan Pedro, sin embargo, el propósito de que sea objeto de un bypass gástrico es para que su anatomía intestinal sufra un cambio radical, a fin de que una parte absorba los nutrientes que necesita y la otra no. Esto ayuda a que el paciente llegue a tener un peso adecuado.

La meta del equipo es ambiciosa, quieren que Juan Pedro llegue a pesar de 95 a 100 kilogramos en un periodo de al menos un año y medio más.